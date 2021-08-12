آسوس تطلق هاتفها الجديد “ROG Phone 5S” نهاية أغسطس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

من المقرر أن تطلق شركة آسوس هاتفها الأحدث ROG Phone 5S قبل نهاية أغسطس الجاري، ومن المفترض أن يكون من بين أفضل الهواتف الذكية لهذا العام وأكثرها تطورا من حيث المواصفات التقنية.

وسيحصل الهاتف الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار، محميا بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، وسيجهز بشاشة OLED قادرة على عرض فيديوهات 8K، وترددها 144 هيرتزا، أي أنها ستكون من بين أفضل شاشات الهواتف القادرة على التعامل مع الألعاب الإلكترونية الحديثة .

وسيكون هذا الهاتف قادرا على الاتصال بسرعة كبيرة مع شبكات الإنترنت وشبكات 5G بفضل شرائح موديم متطورة، فضلا عن تجهيزه بمعالج Snapdragon 888+ الحديث، وذواكر وصول عشوائي 16 و18 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.

والكاميرا الأساسية فيه ستكون ثلاثية العدسة على الأغلب، دقة إحدى عدساتها 64 ميغابيكسل، وفيها مستشعر خاص للتعامل مع تقنيات الواقع الافتراضي.

كما سيزود الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع.