تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Moto G60S بمعالج Helio G95

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت موتورولا اليوم عن هاتف Moto G60S الذي ينطلق بمعالج Helio G95، وتقنية الشحن السريع بقدرة 50W بسعر 430 دولار.

يتميز هاتف Moto G60S بحجم شاشة 6.8 إنش وجودة عرض FHD Plus، ومعدل تحديث 120Hz، كما تتضمن الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2.

كما يضم الهاتف رقاقة معالج Helio G95 بثماني من الأنوية وسرعة 2.0 GHz وكرت شاشة Mali-G76MC4، أيضاً يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً تأتي الكاميرة الخلفية بإعدادات رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.7، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 118 درجة وفتحة عدسات f/2.2، كما يأتي مستشعر macro الثالث بدقة 5 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.4 لعمق التصوير.

ويدعم الهاتف تقنية NFC، كما يأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 50W، أيضاً يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11.

هاتف يتميز بقياسات 169.7 في 75.9 في 9.6مم، ووزن 212 جرام، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في سوق البرازيل بسعر 430 دولار.

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