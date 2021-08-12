شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية نقل جهات الاتصال من هاتف أندرويد إلى آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تغير الهواتف من جهاز أندرويد إلى آخر، فأنت تستطيع بسهولة أن تنقل جهات الاتصال الخاصة بك إلى هذا الهاتف الجديد، وفيما يلي طريقتان لنقل جهات الاتصال، وفقا لما ذكره موقع "business insider"، وتشمل على حساب جوجل أو باستخدام vCard.

نقل جهات الاتصال باستخدام حساب جوجل

أسهل طريقة لنقل جهات الاتصال هي استخدام حساب جوجل.

2. حدد حساب جوجل الذي تنوي استخدامه على أندرويد الجديد.

3. اضغط على مزامنة الحساب.

4. في الصفحة التي تفتح، تأكد من تمكين جهات الاتصال، فسيؤدي هذا إلى التأكد من حفظ جميع جهات اتصال هاتفك في حساب جوجل.

ستجد عند تسجيل الدخول إلى حساب جوجل هذا على هاتف أندرويد الجديد، أنه سيتم نقل جميع جهات الاتصال الخاصة بك.

نقل جهات الاتصال باستخدام vCard

تعد vCards، المعروفة أيضًا باسم ملفاتVCF، عبارة عن حزم من البيانات تم إنشاؤها خصيصًا لنقل معلومات الاتصال، ويمكن لكل هاتف تقريبًا قراءتها، مما يجعلها مثالية لنقل جهات الاتصال الخاصة بك.

1. على جهاز أندرويد القديم، افتح تطبيق "جهات الاتصال".

2. اضغط على النقاط الثلاث في أعلى اليمين واضغط على تحديد الكل.

3. اضغط على أيقونة المشاركة، التي تبدو وكأنها ثلاث نقاط مع خطوط تربطها، وسيتم تجميع جهات الاتصال الخاصة بك في ملف .VCF واحد.

4. اختر المكان الذي تريد إرسال ملف .VCF إليه، ويمكنك اختيار أي خيار تريده طالما يمكنك الوصول إلى الملف لاحقًا على جهاز أندرويد الجديد، لكننا نوصي بإرساله في رسالة بريد إلكتروني إلى نفسك.

5. على جهاز أندرويد الجديد، قم بتنزيل ملف .VCF.

6. في تطبيق ملفات أندرويد الجديد، قد يُطلق عليه Files أو Files by Google أو شيء مشابه، ابحث عن ملف .VCF وافتحه.

7. سيتم سؤالك عما إذا كنت تريد استيراد جهات الاتصال، اضغط على نعم، وسيتم تحميل جهات الاتصال الخاصة بك على الهاتف الجديد.