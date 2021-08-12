شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحظر الإعلانات من استهداف القاصرين على أساس العمر والجنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل، أنها تمنع الإعلانات من استهداف الأطفال على أساس العمر أو الجنس أو الاهتمامات في محاولة جديدة لحماية خصوصية المستخدمين دون سن 18 عامًا، وتعمل القيود الجديدة أيضًا على إيقاف تشغيل ميزة سجل المواقع للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا على مستوى العالم، وتتضمن إعدادات افتراضية جديدة في يوتيوب لحماية القاصرين من مقاطع الفيديو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تسمح سياسة الحماية الجديدة للأطفال أو الوالدين أو الوصي بطلب إزالة صورهم من نتائج صور جوجل أيضا، وهي ميزة من المقرر طرحها في الأسابيع المقبلة.

وتأتي خطوة جوجل في الوقت الذي خضعت فيه منصات الإنترنت الرئيسية للتدقيق منذ فترة طويلة من جانب المشرعين والمنظمين بشأن تأثير مواقعهم على سلامة وخصوصية ورفاهية المستخدمين الأصغر سنًا.

وأطلق انستجرام مؤخرًا سياسة مماثلة ضد استهداف المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وتستخدم أبل تقنيتها لمكافحة إساءة معاملة الأطفال من خلال مسح صور مستخدمي أيفون بحثًا عن مثل هذه المواد.

وتتضمن سياسة جوجل الجديدة بعضًا من أشهر منتجاتها بين الأطفال والمراهقين، وتحديداً يوتيوب، ففي غضون أسابيع قليلة، ستغير منصة الفيديو إعداد التحميل الافتراضي إلى خيارها الأكثر خصوصية للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا، حيث يتم مشاهدة المحتوى فقط من جانب المستخدم والأشخاص الذين يختارونهم، ومع ذلك، فإن المستخدمين لهم القول الفصل في جعل المحتوى الخاص بهم قابلاً للعرض من قبل الجمهور.

وكان نهج المنصات عبر الإنترنت تجاه المستخدمين الأصغر سناً في دائرة الضوء في الأشهر الأخيرة حيث انتقد المشرعون والمدعون العامون في الولايات المتحدة مؤخرا خطط فيس بوك لإنشاء نسخة تركز على الأطفال من انستجرام.