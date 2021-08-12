شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دمج Norton وAvast لتكوين إمبراطورية مكافحة فيروسات بـ8 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم دمج NortonLifeLock و Avast فى صفقة تزيد قيمتها عن 8 مليارات دولار، وستشهد الصفقة حصول NortonLifelock على جميع أسهم Avast وإنشاء شركة أمان إلكترونى أكبر بكثير، ويقول فينسينت بيليت الرئيس التنفيذى لشركة NortonLifeLock: "من خلال هذا المزيج، يمكننا تقوية منصتنا للسلامة الإلكترونية وإتاحتها لأكثر من 500 مليون مستخدم، وسيكون لدينا أيضا القدرة على زيادة تسريع الابتكار لتحويل السلامة على الإنترنت.

ووفقا لموقع " the verege" يجب أن يؤدى الدمج إلى منتجات مكافحة الفيروسات التى تتضمن مزايا تركيز Avast على الخصوصية وتجربة NortonLifeLock فى الهوية ، وكل ذلك فى وقت يكون فيه الأمن السيبرانى أمرا بالغ الأهمية لكل من المستهلكين والشركات.

وتتزايد برامج الفدية الضارة، مع ظهور حالات جديدة رفيعة المستوى على أساس أسبوعى ويبدو أن Gigabyte تعرضت لهجوم من برمجيات الفدية فى وقت سابق من هذا الأسبوع، وأثر هجوم فدية كبير على عملاء برنامج Kaseya لإدارة تكنولوجيا المعلومات عن بعد الشهر الماضى.

ويمكن أن تؤدى هذه الهجمات غالبا إلى هجمات سلسلة التوريد أو حوادث برامج الفدية أو البرامج الضارة التى تؤثر على المستهلكين العاديين أيضا، وتمكن المتسللون من إخفاء البرامج الضارة داخل الأداة المساعدة الأنظف للنظام CCleaner فى عام 2017، وغالبا ما يكون المستهلكون هم الضحايا عندما يتم تسريب قواعد بيانات بطاقات الائتمان والمعلومات الشخصية.

وتقوم Avast ، التى تأسست فى جمهورية التشيك بإنشاء برامج للمستهلكين والشركات الصغيرة لمدة 11 عامًا، واستحوذت على AVG منذ خمس سنوات.

NortonLifeLock هو جانب المستهلك السابق لشركة Symantec، والذى تم التخلى عنه بعد أن استحوذت Broadcom على أعمال أمن المؤسسات لشركة Symantec قبل عامين، ويوجد برنامج Norton antivirus بأشكال مختلفة منذ عام 1991، وظل خيارا شائعا للمستهلكين لمدة 30 عاما.