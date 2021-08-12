شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين نظامى Android Auto وApple CarPlay للسيارات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك معركة ثلاثية تجرى الآن للسيطرة على لوحة القيادة فى سيارتك، فعلى جانب واحد هى الشركات المصنعة، ومن ناحية أخرى، توجد شركات تكنولوجيا الهاتف المحمول، Google و Apple، وحتى وقت قريب، ظل المصنعون حازمين جدًا، معتقدين أنه يجب عليك استخدام نظام المعلومات والترفيه الخاص بهم فى طريقهم، نعم، يمكنك توصيل هاتفك وإجراء المكالمات أو تشغيل الموسيقى ولكنك تفعل ذلك دائمًا من خلال تقنية السيارة الخاصة بهم.

ومع ذلك، تقوم أبل و جوجل بإنتاج أنظمتها الخاصة التى تسمح لك بتجاوز نظام المعلومات والترفيه الخاص بالمخزون و "عكس" هاتفك الذكى على لوحة المعلومات والترفيه، مما يلغى نظام الشركة المصنعة بالكامل، وفيما يلى نعرض الفارق بين نظامى التشغيل كما يلى:

CarPlay:

هو نوع من أنواع iOS الخاص بالسيارات، حيث أن كار بلاى يساعدك على إيجاد الطريق الصحيح، تبادل المكالمات، إرسال الرسائل، الاستماع للموسيقى، استعمال سيرى مباشرة من لوحة التحكم للسيارة، ولاستعمال كار بلاى يكفى توصيل جهاز آيفون بلوحة تحكم السيارة إما باستخدام الكابلات أو تقنية البلوتوث.

أندريد أوتو:

وهو نظام تشغيل السيارة أندرويد أوتو وهو تطبيق جوّال تم تطويره بواسطة جوجل لعكس الميزات من جهاز اندرويد، مثل الهاتف الذكي، إلى المعلومات المتوافقة مع لوحة القيادة ووحدة الترفيه فى السيارة.

وبمجرد إقران جهاز أندويد بالوحدة الرئيسية، يعكس النظام التطبيقات المؤهلة من الجهاز إلى شاشة السيارة، مع واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، تتضمن التطبيقات المدعومة رسم خرائط / ملاحة جى بى إس GPS وتشغيل الموسيقى والرسائل القصيرة والهاتف وبحث الويب، يدعم النظام كلاً من الشاشات التى تعمل باللمس ووحدات الرأس التى يتم التحكم فيها بالأزرار، على الرغم من تشجيع التشغيل بدون استخدام اليدين من خلال الأوامر الصوتية لتقليل تشتيت القيادة.