شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يطرح مميزات لمكافحة إساءة الاستخدام.. كل ما تحتاج لمعرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسائل التواصل الاجتماعى بشكل عام لديها مشكلة كبيرة فى الإساءة عبر الإنترنت ومشكلة الكلام الذى يحض على الكراهية، وعلى الرغم من الجهود المزعومة من تويتر وفيس بوك وانستجرام، فإن الإساءة والكراهية عبر الإنترنت منتشرة على هذه الشبكات الاجتماعية، ومثال على ذلك: الإساءة العنصرية الدنيئة التى واجهها ثلاثة من لاعبى إنجلترا فى أعقاب خسارة فريقهم أمام إيطاليا فى نهائى بطولة أوروبا 2020.

وفى خطوة لمكافحة المشكلة، طرح انستجرام ميزات جديدة لمكافحة الكراهية وإساءة الاستخدام، وقال آدم موسيري، رئيس انستجرام، فى منشور بالمدونة: "نأمل أن تحمى هذه الميزات الجديدة الأشخاص بشكل أفضل من مشاهدة المحتوى المسيء، سواء كان عنصريًا أو متحيزًا جنسيًا أو معاديًا للمثليين أو أى نوع آخر من الإساءة".

وستمنح الميزات الجديدة فى انستجرام الأشخاص القدرة على تقييد التعليقات وطلبات الرسائل الفورية أثناء زيادة الاهتمام، بالنسبة لأولئك الذين ينشرون التعليقات التى يحتمل أن تكون مسيئة، سيقوم انستجرام بتوزيع تحذيرات أكثر صرامة، وهناك ميزة جديدة للكلمات المخفية، والتى تسمح للأشخاص بتصفية طلبات الرسائل الفورية المسيئة.

ميزات Limits الجديدة: للشخصيات العامة والمشاهير

Limits هى ميزة يسهل تشغيلها، وستقوم تلقائيًا بإخفاء التعليقات وطلبات الرسائل المباشرة من الأشخاص الذين لا يتابعونك، أو الذين تابعوك مؤخرًا فقط، وقال موسيرى فى منشور المدونة: "لقد طورنا هذه الميزة لأننا سمعنا أن منشئى المحتوى والشخصيات العامة يواجهون أحيانًا ارتفاعًا مفاجئًا فى التعليقات وطلبات الرسائل الفورية من أشخاص لا يعرفونهم".

الكلمات المخفية: للتعليقات المسيئة والرسائل المباشرة غير المرغوب فيها

الكلمات المخفية هى ميزة تتيح للمستخدمين تصفية الكلمات والعبارات والرموز التعبيرية المسيئة تلقائيًا فى مجلد مخفي. لدى المستخدمين خيار عدم فتحه مطلقًا إذا لم يرغبوا فى ذلك، كما تقوم أيضًا بتصفية طلبات DM التى يُحتمل أن تكون غير مرغوب فيها أو منخفضة الجودة، تم إطلاق الميزة مؤخرًا فى بلدان محددة ولكن سيتم طرحها عالميًا لجميع المستخدمين بحلول نهاية هذا الشهر.

تحذيرات صارمة لأولئك الذين يسيئون

يحتوى انستجرام بالفعل على ميزة حيث يحذرون المستخدمين الذين ينشرون تعليقات مسيئة، والآن، بدلاً من انتظار التعليق الثانى أو الثالث، يُظهر انستجرام رسالة أقوى فى المرة الأولى وحتى يهدد بحذف محتمل لحسابه.