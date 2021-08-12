شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Amiga هو أحدث نظام لعبة للحصول على نسخة جديدة متطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى Amiga 500 من Commodore وهو كمبيوتر منزلى أصبح نظام ألعاب شائع، إعادة إنتاجه وتطويره إلى A500 Mini بواسطة Retro Games Ltd والتى أصدرت سابقا نسخة مصغرة من Commodore 64.

ووفقا لموقع " the verege" كان Amiga 500 هو الطراز الأكثر نجاحا فى عائلة Amiga من أجهزة الكمبيوتر، والتى بدأت فى الظهور فى منتصف الثمانينيات وجذبت متابعين مخلصين لأنظمة الألعاب لا سيما فى أوروبا، بينما يعتمد A500 Mini بوضوح على Amiga 500 ، وتقول Retro Games Ltd إنها ستحاكى أيضًا أجهزة رسوميات AGA الأكثر قوة من Amiga 1200.

وفيما يلى قائمة الألعاب المؤكدة حتى الآن تشمل:

السلالة الغريبة 3D.

عالم اخر.

ATR: سباق جميع التضاريس.

معركة الشطرنج.

الجثة.

ركلة البداية 2.

أحلام الكرة والدبابيس.

سيمون الساحر.

كرة السرعة 2: ديلوكس الوحشي.

محرك الفوضى.

الديدان: قص المخرج.

زول .

وسيتم تضمين 25 فى المجموع، وستتمكن أيضا من إضافة المزيد بنفسك باستخدام WHDLoad ، وهى حزمة تثبيت لبرنامج Amiga تتضمن وظائف النظام الأخرى القدرة على التبديل بين معدل تحديث الشاشة 50 هرتز و60 هرتز، وحفظ الحالات، وفلتر CRT المدمج، وخيارات القياس المتنوعة.

ويأتى A500 Mini مع ماوس USB ثنائى الزر يجعل يدى تتشنج بالفعل مع الحنين إلى الماضى، بالإضافة إلى لوحة ألعاب تذكرنا بلوحة ألعاب CD32، وهى محاولة مشؤومة لتحويل Amiga إلى وحدة تحكم ألعاب تقليدية، ولوحة المفاتيح الموجودة فى العلبة لا تعمل للأسف، ولكن يمكنك توصيل لوحة المفاتيح الخاصة بك عبر USB.

وستطلق شركة Retro Games Ltd الطراز A500 Mini فى أوائل العام المقبل، وسيكلف 139.99 دولارا فى الولايات المتحدة و 119.99 جنيها إسترلينيا فى المملكة المتحدة.

وعلى الرغم من أن عمرها أقل من عام، تقوم DJI بتحديث طائرة بدون طيار Mavic Air 2 الشهيرة وتطلق Mavic Air 2S طائرة بدون طيار مزودة بمستشعر جديد مقاس 1 بوصة قادر على تصوير فيديو بدقة 5.4K وفيديو بدقة 4K حتى 60 إطارا فى الثانية.