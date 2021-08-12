علوم وتكنولوجيا

أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر آب

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

شركة أرامكو

أعلنت شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، مساء الثلاثاء، مراجعتها لأسعار الوقود الجديدة في المملكة خلال شهر أغسطس/ آب الحالي.

وحسب المراجعة الدورية لأسعار الوقود المُعلنة من قبل أرامكو، ثبتت أسعار شهر أغسطس لتظل مثلما كانت في يوليو/تموز الماضي، وذلك على النحو الآتي:

بنزين 91:
2.18ريال لكل لتر
بنزين 95:
2.33ريال لكل لتر

وتقوم أرامكو بتعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، موضحة أن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وعادة ما تقوم أرامكو بمراجعة أسعار الوقود ومشتقاته في المملكة بشكل شهري، لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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