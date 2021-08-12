تكنولوجيا: سامسونج تطلق إصدار Thom Browne من هواتف Galaxy Z Fold3 وZ Flip 3 وأيضاً Watch4 Classic

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج اليوم عن الإصدار الخاص من هواتف Galaxy Z Fold3 وZ Flip 3 وأيضاً Watch4 Classic، حيث تتميز الإصدارات الخاصة بثيم Thom Browne.

انطلق حدث العملاق الكوري اليوم للكشف عن جيل جديد من هواتف الشركة القابلة للطي Galaxy Z Fold3 وZ Flip 3، وأيضاً سلسلة جديدة من الساعات الذكية Watch4، ولقد قدمت سامسونج أيضاً الإصدارات الخاصة من منتجات الشركة الجديدة.

وتقدم سامسونج إصدارات Thom Browne الخاصة من هواتف Galaxy Z Fold3 وZ Flip 3 باللون الأبيض الغير لامع، مع حواف ساطعة باللون الفضي والخطوط المميزة لعلامة Thom Browne التجارية باللون الرمادي والأحمر.

أيضاً من المقرر أن تقدم سامسونج مع الإصدارات الخاصة من هواتف Thom Browne مجموعة تتضمن قلم S Pen Pro، وسماعة Galaxy Buds2، مع ساعة Galaxy Watch4 الذكية مع 3 من سوارات المعصم للتبديل، وشاحن لاسلكي لدعم الهاتف والساعة الذكية في نفس الوقت.

ومن المقرر أن تتوفر جميع الإكسسوارات في المجموعة بثيم Thom Browne، كما تقدم سامسونج ساعة Galaxy Watch4 Classic الذكية بثيم Thom Browne للبيع بشكل منفصل، مع ثلاثة من سوارات المعصم للتبديل على أن بتميز أحد السوارات بتصميم جلدي، ومن المقرر أن تتوفر الإصدارات الخاصة للطلب المسبق في بعض الأسواق بدءاً من اليوم 11 من أغسطس.

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