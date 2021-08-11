شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تستعد للوصول إلى "كويكب ذهبى".. لو يزورنا لجعل كل شخص مليارديرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتطلع وكالة ناسا إلى زيارة كويكب قريب يحتوى على ما يكفى من الذهب لجعل كل شخص على الأرض مليارديرا، فى محاولة لتحديد أصوله.

واكتشف Psyche فى أواخر القرن التاسع عشر، ويقع بين مدارى المريخ والمشترى وهو متشكل من معدن صلب، وبالإضافة إلى الذهب يعتقد أن القطعة الضخمة محملة بأكوام من البلاتين والحديد والنيكل، وفى المجموع تشير التقديرات إلى أن المعادن المختلفة لـ Psyche تساوى 10 آلاف كوادريليون (مليون مليار) دولار، وهذا يعنى أنه إذا تم "إغراؤه" بزيارة الأرض، فسوف يدمر أسعار السلع ويؤدى إلى انهيار الاقتصاد العالمى بقيمة 59.5 تريليون جنيه إسترلينى.

وأشار عامل منجم مخضرم مؤخرا إلى أن Psyche 16 قادر على إحداث فوضى على الأرض، وقال سكوت مور، رئيس شركة EuroSun Mining، إن الكم الهائل من الذهب فى الكويكب يهدد بإحداث فوضى فى صناعة الذهب.

وستطلق ناسا مهمة لاستكشاف الكويكب في أغسطس 2022، ويطلق عليها اسم مهمة الاستكشاف، وستصل إلى Psyche 16 في حوالي عام 2026، وتقوم وكالة الفضاء الأمريكية بهذه الرحلة لأغراض علمية ولا تخطط لإجراء أى تعدين.

وتقول ناسا: "على مدار 21 شهرا في المدار، ستعمل المركبة الفضائية على رسم خريطة ودراسة خصائص Psyche 16 باستخدام جهاز تصوير متعدد الأطياف، ومقياس طيف أشعة جاما والنيوترون، ومقياس مغناطيسي، وجهاز راديو (لقياس الجاذبية)، وتهدف المهمة، من بين أمور أخرى، إلى تحديد ما إذا كانت Psyche هو بالفعل جوهر جسم بحجم كوكب".

وتعتقد ناسا أن 16 Psyche هو أحد الناجين من الاصطدامات العنيفة بين الكواكب والتي كانت شائعة عندما كان النظام الشمسي يتشكل، وهذا يعنى أنه يمكن أن يخبرنا كيف تشكلت نواة الأرض ونوى الكواكب "الأرضية" الأخرى.