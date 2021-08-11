شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن أكبر سرقة للعملات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن مجموعة من الهاكرز استغلوا ثغرة أمنية فى شبكة blockchain لينفذوا ما يُحتمل أن يكون أكبر سرقة للعملات المشفرة على الإطلاق، ووفقًا لتقرير صادر عن CNBC، سرق المتسللون حوالى 610 ملايين دولار من خلال مهاجمة Poly Network، وهى منصة تربط العديد من سلاسل الكتل.

وغرد Changpeng Zhao، الرئيس التنفيذى لشركة Binance الكبرى لتبادل العملات المشفرة، عن الهجوم، وقال Zhao إن Binance على علم بالهجوم و"تنسق مع جميع شركائنا الأمنيين للمساعدة بشكل استباقي."

كيف سرق المخترقون أكثر من 600 مليون دولار؟

وفقًا لتقرير CNBC، فإن Poly Network هى "منصة تمويل لامركزية" تربط بين العديد من سلاسل الكتل، وبالنسبة للمبتدئين، يشير blockchain على نطاق واسع إلى دفتر للأنشطة التى تستند إليها معظم العملات المشفرة، ونظرًا لأن كل عملة مشفرة مختلفة ولها blockchain الخاصة بها، فإن ما تفعله Poly Network هو أنها تجعل البلوكشين تعمل معًا.

ويبدو أن المتسللين استغلوا ثغرة أمنية وربطوا شبكة بولي، وقال باحثو الأمن فى SlowMist، وهى شركة أبحاث فى مجال الأمن السيبراني، إن العملة المشفرة المسروقة تم نقلها إلى ثلاثة عناوين مختلفة، قال الباحثون إن السرقة كانت هجومًا منظمًا ومخططًا له منذ فترة طويلة.

وفى تغريدة، قالت شركة الأبحاث الأمنية إنها "تتعقب أدلة الهوية المحتملة المتعلقة بمهاجم شبكة Poly"، وقالت الشركة أيضًا إن باحثيها "استوعبوا بصمات صندوق بريد المهاجم، وعنوان IP، وبصمات أصابع الجهاز".

فيما دعت شركة Poly Network المعدنين، نحن ندعو المعدنين فى عمليات تبادل blockchain والعملات المشفرة المتأثرة إلى القائمة السوداء للرموز التى تأتى من العنوان المرتبط بالمخترقين، وقد حاولت شركة Poly Network فى تغريدة أيضًا الوصول إلى المتسللين وحثتهم على إعادة "الأصول المخترقة".