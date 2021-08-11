شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: T-Mobile تبدأ فى تقديم الإنترنت المنزلى بالألياف الضوئية فى برنامج تجريبى محدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت T-Mobile بهدوء فى بيع الإنترنت المنزلى القائم على الألياف، وفقًا لتقرير T-Mo وأكدته الشركة إلى" The Verge"و تقول T-Mobile إنها تختبر إنترنت الألياف الضوئية فى بعض المبانى السكنية فى مانهاتن كمكمل لعرضها اللاسلكى الثابت، والذى أتاحه للجمهور فى أبريل، ولا تنشر الشركة شبكة ألياف جديدة تماما للطيار، إنه يعمل على خطوط الألياف الخاصة بمزود محلى.

وقال موقع " the verege " إن التفاصيل حول موقع T-Mobile Fiber المخصص ضعيفة، ولكنها تدعى أن الخدمة توفر سرعات تحميل وتنزيل 940 ميجابت فى الثاني، ويتم تضمين جهاز توجيه Wi-Fi 6 ، إلى جانب دعم عملاء الدردشة والبريد الإلكترونى لعملاء الألياف، ولم يكن لدى ممثل T-Mobile أى تفاصيل أخرى لمشاركتها معنا ، فقط أن البرنامج "تجريبى محدود للغاية" وسيتم مشاركة المزيد من المعلومات "متى وإذا" أصبح متاا على نطاق أوسع.

وأضاف الموقع أن لدى T-Mobile بعض الخطط الطموحة للإنترنت المنزلى، فى الوقت الذى حاولت فيه الشركة إقناع المنظمين بالسماح لها بشراء Sprint فى عام 2019 ، جادلت بأنها ستكون قادرة على تقديم خدمة إنترنت منزلية لاسلكية تنافسية مع الطيف المكتسب مع إتمام الصفقة، وبدأت T-Mobile برنامجا تجريبيا شمل 100000 أسرة بحلول الوقت الذى فتحت فيه لعامة الناس فى مكالمة مع المستثمرين الأسبوع الماضى، وقالت الشركة إنها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل فى الوصول إلى 500 ألف عميل إنترنت منزلى بحلول نهاية هذا العام.

وليس من الواضح حجم الدور الذى تعتقد T-Mobile أن الألياف يمكن أن تلعبه فى خطط الإنترنت المنزلية الخاصة بها، ولكن يبدو بالتأكيد أنها تستحق اختبار المياه.

وجميع وسائل الاتصال الحديثة تعتمد على الزجاج من زجاج Gorilla على هواتفنا إلى شاشات المعلومات والترفيه في سياراتنا، لكن عندما أفكر في الإنترنت، أفكر في 5G، والأقمار الصناعية Starlink، و WiFi ، ولا أفكر أبدا فى 750.000 ميل من كابلات الألياف الضوئية التى تعمل حاليا تحت محيطاتنا خيوط الزجاج الصغيرة التى تحمل جميع صورنا، ورسائل البريد الإلكترونى، ومحادثات الفيديو من خلال خيوط الألياف الرقيقة هذه يمكننا التواصل على الفور مع أى شخص تقريبا فى أى مكان، وكل ذلك يعتمد على تقنية عمرها 5000 عام.