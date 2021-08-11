نيجيريا.. هل ترفع الحظر عن “تويتر” قريباً؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أفادت تصريحات عن لسان وزير الإعلام النيجيري قال فيها إن بلاده سترفع قريبا حظرها على تويتر.

وعلقت منصة التواصل الاجتماعي في نيجيريا في 4 حزيران، بعد أن أزالت منشوراً للرئيس محمد بخاري، هدد بمعاقبة الانفصاليين الإقليميين.

وقال في بيان إن التغريدة المحذوفة تشير إلى الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1967 و1970، بسبب انفصال منطقة بيافرا في أقصى جنوب شرقي نيجيريا، وهو الصراع الذي راح ضحيته مليون قتيل.

وكتب الرئيس النيجيري محمد بخاري: “من كان منا في الميدان لثلاثين شهرا وخاض الحرب سيعاملهم باللغة التي يفهمونها”. ولفت بيان “تويتر” إلى أن التغريدة تخالف سياسته المتعلقة بالموقع، مما دفعه لتعليق الحساب لمدة 12 ساعة.

من جانبه، رفض وزير الإعلام النيجيري، الخطوة التي اتخذها “تويتر”، مؤكدا أنه من حق الرئيس بخاري التام التعبير عن استيائه من العنف من منظمة محظورة.