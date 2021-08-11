تكنولوجيا: Mediatek تعلن عن رقاقة Dimensity 920 بدقة تصنيع 6 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Mediatek اليوم عن رقاقة Dimensity 920 المميزة بدقة تصنيع 6 نانومتر، كما كشفت عن رقاقة Dimensity 810.

تأتي الرقاقات الجديدة من Mediatek بعملية تصنيع TSMC بدقة 6 نانومتر، كما تتضمن الرقاقات عدد 8 من الأنوية، وتدعم جودة عرض Full HD Plus، ومعدل تحديث 120Hz، ومن المقرر أن تأتي الرقاقات الإصدارات الجديدة من الهواتف المتوسطة.

وتتميز رقاقة Dimensity 920 بأنوية Cortex-A78 بسرعة 2.5GHz، ونواة Cortex-A55 بسرعة 2GHz، وكرت شاشة Mali-G68 MC4، مع تحسينات بنسبة 9% في الآداء للألعاب، مقارنة برقاقة Dimensity 900.

كما تدعم رقاقة Dimensity 920 بذاكرة LPDDR4x وLPDDR5، وسعة UFS 2.2 و UFS 3.1، لذا تتميز الرقاقة بتصميم مرن لدعم الهواتف المختلفة.

أيضاً يأتي معالج Dimensity 920 بميزة دعم اثنان من شرائح 5G SIM، وخدمات VoNR، مع دعم معايير Wi-Fi، مع 2 في 2 من MIMO، البلوتوث 5.2.

أيضاً تقدم Mediatek رقاقة Dimensity 810 بدقة تصنيع 6 نانومتر، وتدعم اثنان من شرائح 5G، مع أنوية Cortex-A76 بسرعة 2.4GHz، وأنوية Cortex-A55 لكفاءة الآداء، وكرت شاشة Mali-G57 MC2، وذاكرة LPDDR4x، ودعم سعة UFS 2.2، ومن المقرر أن تنطلق الرقاقات في الهواتف في الربع الثالث من هذا العام.

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