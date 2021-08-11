تكنولوجيا: سامسونج تكشف النقاب عن ساعات Galaxy Watch4 وGalaxy Watch4 Classic

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج اليوم رسمياً عن جيل جديد من الساعات الذكية Galaxy Watch4 وGalaxy Watch4 Classic.

تعد Galaxy Watch4 السلسلة الأولى من ساعات سامسونج الذكية التي تنطلق بواجهة One UI التي ترتكز على نظام تشغيل Wear OS من جوجل، مع شريحة بدقة تصنيع 5 نانومتر.

وتتميز ساعة Galaxy Watch4 الذكية بتصميم عصري وإنسيابي، مع سوارة معصم من المطاط، وإطار رقمي، بينما تأتي ساعة Galaxy Watch4 Classic الذكية بإطار يدعم التدوير، وهيكل للساعة الذكية مصمم من الفولاذ المقاوم للصدأ.

كما تنطلق ساعة Galaxy Watch4 في النموذج المميز بحجم 44مم، بحجم شاشة 1.36 إنش، بينما يأتي النموذج المميز بحجم 40 مم بحجم شاشة 1.19 إنش.

بينما تأتي ساعة Watch4 Classic باثنان من الأحجام هما 42 أو 46مم، على أن تأتي الشاشة بنفس الحجم في الإصدار الأكبر، وأيضاً بنفس الحجم المميز لساعة Watch4 في الإصدار الأصغر، كما تدعم الشاشات كلها كثافة عرض 330 بيكسل لكل إنش.

وتتضمن سلسلة Watch4 العديد من المميزات الصحية، مع مستشعر 3 في 1، ويأتي مستشعر PPG لقياس نسبة تدفق الدم، وECG للكشف عن التخطيط الكهربي للقلب، وBIA للكشف عن تكوين الجسم.

ومن المقرر أن يتم جمع المعلومات من المستشعرات الثلاثة في الحافة الفضية للساعة الذكية التي تحيط بالماسح الضوئي في الأزرار الجانبية.

كما تأتي واجهة One UI مع نظام تشغيل Wear OS لدعم تتبع نشاط المستخدم في أكثر من 100 نمط رياضي، كما يمكن للساعة أن تدعم البث لجهاز التلفاز الذكي.

أيضاً تتميز ساعات Galaxy Watch4 و Galaxy Watch4 Classic بدعم المستخدم أثناء النوم، وذلك عن طريق الكشف عن صوت شخير المستخدم، وتتبع وقياس نسبة الأكسجين في الدم أثناء النوم، مع تطبيقات من سامسوج وجوجل لدعم المستخدم بالمعلومات.

وتدعم واجهة One UI الساعات الذكية بنمط المزامنة DND، الذي يدعم المستخدم بمزامنة قوائم جهات الإتصال المحظورة والتنبيهات الهامة من الهاتف.

الساعات تدعم أيضاً الإيماءات مثل حركة المعصم لتأكيد المكالمة، وإهتزاز المعصم للخروج من المكالمة، ويمكن أيضاً ضبط إيماءة بحركة طرق الباب مسبقاً لتنفيذ مهام محددة.

وتنطلق الساعات الذكية برقاقة معالج Exynos W920 بدقة تصنيع 5 نانومتر، والتي طورت خصيصاً لدعم الساعات الذكية، وتضم شريحة مودم 4G LTE Cat.4، مع أنوية مخصصة لدعم ميزة Always-On في الشاشة.

وتأتي الساعات الذكية بذاكرة 1.5 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 16 جيجا بايت، ويأتي الإصدار الأكبر من ساعات Watch4 بقدرة بطارية 361 mAh، بينما يأتي الإصدار الأصغر بقدرة بطارية 247 mAh.

ساعة Galaxy Watch4 تتوفر بألوان الفضي والأسود، بينما يتوفر حجم 44 مم باللون الأخضر، ويأتي الإصدار الأصغر 40مم باللون الذهبي الوردي، ومن المقرر أن يأتي نموذج 40مم بتقنية البلوتوث فقط بسعر 269 يورو، كما تتوفر للطلب المسبق بسعر 250 دولار.

ساعة Galaxy Watch4 Classic تأتي بألوان الأسود، والفضي، وسعر يبدأ من 369 يورو أو 350 دولار، على أن يبدأ شحن كافة الإصدارات في 27 من أغسطس.

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