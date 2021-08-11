شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تخطط لإجراء تجارب علمية على بيض الطيور فى المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر
وحول الموضوع قال رئيس قسم المختبرات وتطوير البرامج الحيوية فى الجامعة الروسية للبحوث الطبية والحيوية، يورى سميرنوف: "من المقرر أن يجرى الرواد الروس الذين سيتواجدون فى وحدة ناؤوكا فى المحطة الفضائية الدولية تجارب علمية لمراقبة تطور الأجنة فى بيض طيور السمان فى الفضاء، المرحلة الأولى من التجارب من المفترض تبدأ عام 2022".
وأضاف "الهدف من هذه التجربة هو دراسة تطور الأجنة في ظروف انعدام الجاذبية أو ظروف الجاذبية الاصطناعية فى المحطة، المعدات العلمية التى ستستخدم فى التجربة ستتضمن حاضنة للبيض وبعض الأدوات الأخرى، بعض بيوض السمان سيتم وضعها واختبار تطور الأجنة فيها في الحاضنة، والقسم الآخر سيوضع في جهاز طرد مركزى، والرواد سيجرون بعض التجارب على البيض على متن المحطة، ومن ثم سيرسل البيض إلى الأرض لدراستها من قبل العلماء والمختصين.