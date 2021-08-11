مواصفات تلفزيون شاومي الذكي “Mi TV 6 OLED”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

كشفت شركة ”شاومي“ الصينية عن تلفزيون Mi TV 6 OLED الذكي، مزودًا بالعديد من التحسينات.

وعقدت شاومي مؤخرا حدثًا كبيرًا كشفت من خلاله عن أحدث منتجاتها، ومنها هاتف Mi وسلسلة Mi Pad 5 في سوقها المحلية في الصين.

ويأتي تلفزيون OLED من الجيل الثاني من الشركة مزودًا بالعديد من التحسينات. وقامت شاومي بتقليل سمك هيكل هذا التلفزيون الجديد إلى 4.6 مم فقط، مع حواف ضيقة للغاية.

ويقال إن الجهاز مُحسّن لتبديد الحرارة وقد خفضت الشركة السعر إلى أقل من 771 دولارًا في الصين.



ويتميز تلفزيون Mi TV 6 الذكي بشاشة OLED بدقة 4K التي توفر نسبة 97 بالمائة من الشاشة إلى الجسم.

ويتميز بعمق ألوان احترافي 10 بت، ودرجة سطوع تبلغ 900 شمعة، ودقة ألوان ΔE2، ومجموعة ألوان P3 بنسبة 98.5 بالمائة، ووقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية، ودعم MEMC بالإضافة إلى مرشح الضوء الأزرق المضاد على مستوى الأجهزة لحماية العين.

وتدعم الشاشة أيضًا تقنية HDR مع دعم Dolby Vision و HDR10 و HDR10 + و HLG.

أما بالنسبة للصوتيات، فيحتوي تلفزيون Mi TV 6 OLED علي مكبر صوت مزدوج القناة 12.5 واط بأربع وحدات مع كل قناة لها مكبرات صوت منفصلة منخفضة التردد وعالية التردد.



وقد حصل أيضًا على شهادة IMAX Enhanced Audio and Video، لتلبية متطلبات الألوان والتباين والوضوح والصوت.

وسيتم تشغيل تلفزيون Mi TV 6 OLED بواسطة معالج MediaTek 9638 رباعي النواة الذي يحزم أنوية Cortex A55 مسجلة بسرعة 1.6 غيغاهرتز ووحدة معالجة الرسومات Mali-G52 MC1 إلى جانب 3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و32 غيغابايت من التخزين الداخلي.

ويتوفر الجهاز بشاشة بحجمين مختلفين ( 55 بوصة و 65 بوصة)، ويبلغ سعر الإصدار 55 بوصة حوالي 879 دولارًا أمريكيًا وسيطرح للبيع لأول مرة في 16 أغسطس بسعر تمهيدي قدره 771 دولارًا أمريكيًا.

من ناحية أخرى، يكلف الطراز مقاس 65 بوصة حوالي 1188 دولارًا أمريكيًا، لكنه سيكون متاحًا بسعر مخفض يبلغ حوالي 1،080 دولارًا أمريكيًا، حتى 18 أغسطس.