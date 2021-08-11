تكنولوجيا: هاتف سامسونج Galaxy Z Flip3 ينطلق بتصميم أقوى من الألومينوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق حدث العملاق الكوري اليوم للإعلان الرسمي عن إصدارات الشركة الجديدة من الهواتف القابلة للطي، حيث قدمت سامسونج Galaxy Z Flip3 الذي انطلق بتصميم أقوى من الألومنيوم Armor، مع حجم أكبر للشاشة الغطاء الخارجي.

يدعم هاتف Galaxy Z Flip3 الصدفي معايير IPX8 في مقاومة الماء والغبار، كما يأتي بشاشة خارجية في الغطاء Super AMOLED وبحجم أكبر 1.9 إنش ودقة عرض 260 في 512 بيكسل، لدعم المستخدم بعرض أفضل للإشعارات والمكالمات.

كما يضم الهاتف شاشة داخلية Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض Full HD بلس، ومعدل نحديث تكيفي 120Hz.

أيضاً إلى جانب شاشة الغطاء الخارجية تأتي كاميرة مزدوجة مع فلاش LED، مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، وحجم بيكسل 1.4µm، مع التركيز التلقائي المزدوج للبيكسل، ودعم OIS، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 وبزوايا عرض واسعة.

وتضم الشاشة الرئيسية ثقب للكاميرة الأمامية بدقة 10 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، وينطلق Galaxy Z Flip3 بمعالج Snapdragon 888 بدقة تصنيع 5 نانومتر، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات Sub6 و mmWave 5G، ويأتي الهاتف بطبقة حماية من Gorilla Glass Victus، مع إطار Armor من الألومينوم، ويتميز الهاتف بوزن 183 جرام، ويضم هاتف Galaxy Z Flip3 بطارية بقدرة 3300 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15W.

أيضاً كشفت العملاق الكوري عن مجموعة من الحافظات المصممة لهاتف Z Flip3 على أن تتوفر الحافظات بعدد 7 من الألوان، وتتوفر حصرياً على موقع سامسونج.

ومن المقرر أن يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 1049 يورو، على أن يبدأ الحجز المسبق اليوم، ويتوفر للبيع في 27 من أغسطس.

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