تكنولوجيا: سماعة Galaxy Buds2 اللاسلكية تنطلق بتصميم أخف وميزة إلغاء الضوضاء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج رسمياً اليوم عن سماعة Galaxy Buds2 اللاسلكية التي تنطلق بتصميم خفيف وميزة إلغاء الضوضاء النشطة وسعر 149 يورو.

تقدم العملاق الكوري إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية اليوم بتصميم جديد وميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وهي الأخف بين إصدارات سامسونج من السماعات اللاسلكية، كما يدعم ميزة إلغاء الضوضاء 3 من الميكروفونات في كل جهة من السماعة.

وتضم سماعة Galaxy Buds2 مكبر صوتي ديناميكي ثنائي الاتجاه، والذي ينقسم إلى مضخم للصوتيات مع tweeter لدعم المستخدم بتجربة صوتية أكثر وضوح ونقاء.

أيضاً تتميز كل جهة من السماعة بوزن 5.0 جرام، بينما تتميز الحافظة بوزن 41.2 جرام، كما تأتي تقنية VPU لتدعم تصفية ووضوح صوت المستخدم في المكالمات، وتؤكد سامسونج على أن تقنية إلغاء الضوضاء تدعم حجب نسبة 98% من الضوضاء المحيطة.

كما تأتي السماعة بأنماط تكيفية في إلغاء الضوضاء وفقاً لمحيط المستخدم، مع ميزة التعلم الآلي، أيضاً تقدم سامسونج تطبيق Galaxy Wearable لمستخدمي السماعة مع أجهزة الحاسب للتحكم في الضوضاء عبر التطبيق، وأيضاً ضبط equalizer.

وتضم سماعة Galaxy Buds2 ميزة Auto Switch أيضاً، التي ستتيح للمستخدم التبديل السريع بين أجهزة سامسونج المختلفة من الهواتف، الأجهزة اللوحية أو أيضاً أجهزة الحاسب.

ويدعم Buds2 بطارية بقدرة 61 mAh في كل جهة من السماعة، بينما تأتي الحافظة بقدرة بطارية 472 mAh، وتأتي سماعة Galaxy Buds2 بعدد 4 من الإختيارات في الألوان هم الأخضر، البنفسجي، الأسود وأيضاً الأبيض، وتتوفر في السوق الأوروبي بدءاً من 27 من أغسطس بسعر 149 يورو.

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