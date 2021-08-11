تكنولوجيا: سامسونج تكشف النقاب عن هاتف Galaxy Z Fold3 بكاميرة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف Galaxy Z Fold3 رسمياً اليوم بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، ودعم لمعايير IPX8، مع دعم قلم S للمرة الأولى في السلسلة.

يأتي هاتف Galaxy Z Fold3 بتحسينات في تصميم الشاشة وأيضاً في آداء الهاتف، حيث تأتي الشاشة الرئيسية Dynamic AMOLED 2X بحجم 7.6 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما تأتي الكاميرة الأمامية أسفل الشاشة.

ويتميز مستشعر الكاميرة الأمامية أسفل الشاشة بدقة 4 ميجا بيكسل فقط، مع حجم بيكسل 2.0µm، أي أكبر حجم بيكسل في الكاميرات وفتحة عدسات f/1.8 ويستهدف المستشعر دعم المستخدم في مكالمات الفيديو.

كما يضم الهاتف كاميرة أمامية ثانية في ثقب الشاشة بدقة 10 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/1.8، أيضاً تتميز الشاشة الخارجية بحجم 6.2 إنش، وطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus، ومعدل تحديث 120Hz.

ويدعم Galaxy Fold3 رقاقة معالج Snapdragon 888 بدقة تصنيع 5 نانومتر، ويدعم الهاتف الإتصال بشبكات Sub6 وmmWave 5G.

أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في UFS 3.1، ونظام تشغيل Android 11، وتأتي الكاميرة الخلفية بثلاثة من المستشعرات بدقة 12 ميجا بيكسل، على أن يأتي المستشعر الرئيسي بفتحة عدسات f/1.8، وحجم مستشعر 1/1.76، وحجم بيكسل 1.8µm.

ومستشعر بفتحة عدسات f/2.2 بزوايا عرض واسعة، ومستشعرtelephoto بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 ويدعم التكبير البصري حتى مرتين.

وتدعم الكاميرة الرئيسية تركيز Dual Pixel AF و OIS، كما يدعم مستشعر telephoto أيضاً OIS، كما تأتي الجهة الخارجية بزجاج Gorilla Glass Victus للحماية.

أيضاً يضم الهاتف هيكل Armor من الألومنيوم، لذا يدعم تصميم الهاتف معايير أعلى للمقاومة، ويزن الهاتف 271 جرام، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4400 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 25W، والشحن اللاسلكي 11W، والعكسي 4.5W.

ويدعم هاتف سامسونج Galaxy Fold3 قلم S Pen Fold الجديد، والذي يأتي بحجم أصغر منS Pen Pro، ولا يدعم البلوتوث، إلا أنه يدعم تنفيذ مهام بالإيماءات.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بثلاثة من الإختيارات في الألوان هم الأسود، والأخضر والفضي، مع سعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت وسعر يبدأ من 1799 يورو على أن تبدأ المبيعات في 27 من أغسطس.

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