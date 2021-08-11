شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية نقل بيانات فيسبوك الخاصة بك إلى خدمات أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت فيسبوك بناء أداة تسهل نقل البيانات من الشركة إلى خدمات أخرى، حيث تم إطلاق أداة "نقل معلوماتك" في أبريل لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في بياناتهم، حسبما نقل موقع TheNextWeb.

كانت تسمح في السابق نقل الملاحظات والمنشورات إلى محرر مستندات جوجل و بلوجر و WordPress، بالإضافة إلى نقل الصور ومقاطع الفيديو إلى Backblaze ودروبوكس و Google Photos و Koofr.

وتسمح التحديثات للمستخدمين أيضًا بتصدير البيانات إلى Photobucket وتقويم جوجل، إضافة إلى دعم الأداة نوع بيانات جديد وهى أحداث فيسبوك.

قال Facebook إنه قام أيضًا بإجراء العديد من التحسينات على تجربة مستخدم الأداة وهى:

تجربة مُعاد تصميمها بالكامل تكون أبسط وأكثر سهولة - يمكن للأشخاص الآن رؤية الوجهات وأنواع البيانات المدعومة بسهولة.

شفافية أكبر حول حالة كل تحويل، بما في ذلك تسهيل إعادة محاولة بعض عمليات النقل.

القدرة على بدء عمليات نقل بيانات متعددة في وقت واحد لوجهة واحدة.

عوامل التصفية التي تسمح للأشخاص بتحديد البيانات التي يريدون نقلها بدقة أكبر.

كيفية استخدام أداة فيسبوك المحدثة

تعتبر أداة نقل البيانات سهلة الاستخدام إلى حد ما.

افتح فيسبوك وتوجه إلى الإعدادات الخاصة بك.

انقر فوق "معلوماتك على فيسبوك" متبوعًا بـ "نقل معلوماتك".

سيُطلب منك بعد ذلك إعادة إدخال كلمة مرورك واختيار الوجهة والبيانات التي تريد نقلها.

قال ألكسندرو فويكا من فيسبوك إن التحسينات ستكون مفيدة بشكل خاص للمستخدمين على الأجهزة المحمولة.

وأضاف "نحن نعلم أن 98.3٪ من مستخدمي فيسبوك يستخدمون الأجهزة المحمولة عند الوصول إلى النظام الأساسي - لذلك نحن نسهل على الأشخاص الذين يستخدمون الهاتف المحمول أولاً (أو المحمول فقط) نقل نسخة من معلوماتهم مباشرةً من فيسبوك إلى خدمات أخرى".

يجعل التحديث أيضًا تجربة الخروج من النظام الأساسي أسهل قليلاً.