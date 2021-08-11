شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه "وضع الفيديو العمودى" فى أيفون 13 المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر أن تمتلك هواتف أيفون 13 المقبلة من أبل 3 مميزات رئيسية جديدة للكاميرا وتسجيل الفيديو، حيث تراهن أبل أنها ستكون إغراءات كبيرة للترقية إلى هذه النماذج، حيث تتضمن الهواتف الجديدة نسخة فيديو لميزة الوضع العمودى فى الهاتف Portrait mode، والقدرة على تسجيل الفيديو بتنسيق عالى الجودة يسمى ProRes، ونظامًا جديدًا يشبه المرشحات يعمل على تحسين مظهر وألوان الصور.

كما ستحصل أجهزة آيفون الجديدة على ترقيات متواضعة نسبيًا إلى جانب تحسينات الكاميرا، وقامت الشركة فى العام الماضى بتجديد تصميم الهاتف وإضافة شبكات 5G وتحديث عتاد الكاميرا، وستشمل الهواتف الجديدة شريحة A15 الأسرع ونتوء أصغر. بالإضافة إلى تقنية الشاشة الجديدة التى يمكن أن تتيح معدل تحديث أسرع للتمرير بشكل أكثر سلاسة.

وأضافت الشركة الوضع العمودى لأول مرة إلى آيفون 7 بلس فى عام 2016، ويمكن لهذه الميزة أن تضع الشخص فى تركيز بؤرى حاد أثناء تعتيم الخلفية فيما يعرف بتأثير bokeh، فيما تخطط الشركة لإضافة هذه التقنية نفسها إلى الفيديو بميزة تسمى داخليًا بالفيديو السينمائى Cinematic Video.

فيما ستتيح ميزة تسجيل فيديو ProRes الجديدة لمستخدمى آيفون التقاط مقاطع بتنسيق عالى الجودة يمنح المحررين مزيدًا من التحكم أثناء مرحلة ما بعد الإنتاج، ويتم استخدام التنسيق بواسطة محررى الفيديو المحترفين فى صناعة الأفلام. ويتم تسجيل ProRes بدقة HD و 4K عبر أجهزة آيفون التالية.