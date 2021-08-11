مواصفات وسعر سيارة مرسيدس الكهربائية الجديدة EQE

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 04:15 مساءً - كشفت شركة ”مرسيدس بنز“ الألمانية، عن سيارتها الكهربائية الجديدة الرائدة ذات المواصفات العالية EQS بسعر لا يقل عن 100 ألف دولار.

وتحظى سيارة مرسيدس الكهربائية الجديدة EQS باهتمام واسع وتعتبر واحدة من أكثر السيارات المنتظرة لهذا العام، نظرا لما تتمتع به من مزايا ومواصفات مميزة.

ويبدأ النموذج الأساسي +EQS 450، الذي يحتوي على بطارية بقدرة 90 كيلو واط ويستخدم محركًا كهربائيًا واحدًا لتشغيل العجلات الخلفية، من 124 ألف دولار.

ويتميز النموذج الأكثر تكلفة EQS 580 4MATIC الثنائي المحرك بحزمة بطارية 107.8 كيلو واط والدفع الرباعي، ويبدأ من 159 ألف دولار.

وتستخدم مرسيدس نظام EQS لاختبار ما إذا كان العملاء يهتمون بالدفع لفتح أو قبول الميزات الأخرى، التي توفرها تحديثات البرامج عبر الهواء.

وتقول الشركة إنها تخطط حتى لتقديم عمليات تنشيط مؤقتة وفترات تجريبية مجانية لهذه الميزات لجذب العملاء.

وهناك المزيد من عمليات البيع التي تركز على البرامج والتي تكون متاحة ومقابل 89 يورو شهريًا (بعد عام مجاني)، يحصل مالكو EQS على امتياز لعب ألعاب Tetris و Sudoku وغيرها من الألعاب المصغرة. وذلك عبر الشاشة الضخمة في لوحة القيادة، من بين ميزات أخرى.

سيارة الهولوجرام

في ذات الإطار، كشفت شركة ”مرسيدس بنز“ في وقت سابق عن سيارة AMG SL Roadster الجديدة، وأصدرت الصور الأولى للمقصورة الداخلية الجديدة، رغم أن السيارة سيتأخر إطلاقها في السوق.

ويشير مصطلح Hyperanalog إلى المصممين الذين يجمعون بين الأشكال التناظرية وأدوات التحكم مع العناصر الرقمية، مع كون التصميم الداخلي مزيجًا من الطابع الرياضي والفخامة.

وتقول العلامة التجارية إن AMG SL Roadster مستوحاة من 300SL الأصلية، ويتكون الجزء العلوي من لوحة العدادات بشكل يشبه إلى حد ما جناح الطائرة مع 4 فتحات تهوية مثبتة مثل المحركات النفاثة.

ويمثل الحدث الرئيسي هو الشاشة التي تعمل باللمس بقياس 11.9 إنشًا الموجهة عموديًا القابلة للانزلاق، والتي تعمل بأحدث نظام معلومات ترفيهي MBUX للعلامة التجارية.

وتعتبر شاشات اللمس الكبيرة شائعة في السيارات الجديدة هذه الأيام، وكلما زاد حجم هذه الشاشات، قل عدد الأشياء التي يمكنك القيام بها مع الأجهزة للتمييز عن المنافسة.

وأخرجت مرسيدس الشاشة من لوحة القيادة وثبتتها في الوسط وهي تنقلب إلكترونيًا لأعلى ولأسفل.

وتم وضعها فوق إطار معدني في وسطها وهي محاطة بحجرة تخزين، وبهذه الطريقة فإنها تساعد في مكافحة الوهج، فيما يوجد أسفل الشاشة صف من الأزرار المادية للتحكم في العناصر المستخدمة بشكل متكرر.

وتستخدم شاشة العرض الواقع المعزز لعرض الإشارات والإجراءات ذات الصلة الثلاثية الأبعاد في وضع القيادة الحقيقي والمناطق المحيطة.

وتحتوي AMG SL Roadster الجديدة أيضًا على مجموعة أدوات رقمية تختلف قليلا عن البقية، إذ إن الشاشة بقياس 12.3 إنش خلف عجلة القيادة مخفية في حاجب، تقول مرسيدس إنه مستوحى من الطيران.