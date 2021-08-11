مواصفات هاتف Play 5T Pro الجديد من هونور

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت شركة هونور الصينية عن إطلاق هاتفها الذكي Play 5T Pro الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة ويتمتع بخصائص عالية لعشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الذكي الجديد يمتاز بشاشة كبيرة LCD قياس 6.6 بوصة بدقة 1080 بيكسل وبسرعة 60 هرتز.

ويشتمل الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، بينما تضم وحدة الكاميرا المستطيلة في الخلف كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل.

وينبض بداخل الهاتف الذكي المعالج MediaTek Helio G80 المجهز بنواتي حوسبة قويتين ARM Cortex-A75 بتردد يصل إلى 2.0 جيجاهرتز وست أنوية Cortex-A55 اقتصادية بسرعة 1.8 جيجاهرتز.

ويتم دعم المعالج بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت.

ويظهر الهاتف الذكي بسمك 8.4 ملم ووزن 179 جراما، كما يحتوي على بطارية سعة 4000 مللي أمبير ساعة يمكن شحنها حتى 22.5 وات عبر USB-C، كما يشتمل الهاتف على مقبس 3.5 مم لتوصيل سماعات الرأس.

ويعتمد الهاتف الذكي الجديد على Magic UI 4.0 القائم على Android 10 كنظام للتشغيل.