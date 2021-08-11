شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Sparked للمواعدة التابع لفيس بوك يحصل على ميزات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة فيسبوك العملاقة فى مجال الشبكات الاجتماعية تطبيق المواعدة عبر الإنترنت فى أبريل من هذا العام، حيث تم تطوير التطبيق من قبل فريق NPE الداخلى فى فيس بوك، وبالنسبة لأولئك غير المدركين، من المفترض أن تكون تطبيقات NPE بمثابة تجارب لمنتجات جديدة، مما يعنى أنها عرضة للتغيير.

ولا يحظى تطبيق المواعدة على فيس بوك بشعبية كبيرة فى الوقت الحالي، لكن الشركة تضيف بعض الميزات الجديدة لجعل المواعدة الافتراضية أكثر فائدة، حيث أعطى الوضع الوبائى المستمر دفعة للمواعدة الافتراضية ومع وجود هذه الميزات الجديدة فى مكانها، يريد فيس بوك جذب المزيد من المستخدمين إلى تطبيق المواعدة المسمى - Sparked.

وتوفر التحديثات الأخيرة دعمًا للتواريخ الصوتية على التطبيق، حيث ستمكّن هذه الميزة المستخدمين من بدء محادثة صوتية مع شخص يتطابقون معه، وعندما يحاول المستخدم بدء مكالمة مع شخص ما، فسيتلقى الشخص الآخر دعوة. يمكن للمستخدمين من الطرفين بدء محادثة بعد قبول الدعوة.

وإلى جانب ذلك، يسمح فيس بوك أيضًا للمستخدمين بإعداد مكانين إضافيين فى فيس بوك Dating، حيث يريدون البحث عن التطابقات، فيما تهدف ميزة Match Anywhere إلى تسهيل مطابقة المستخدمين مع الأشخاص الذين يقيمون مؤقتًا أو يعملون فى موقع مختلف.

وبصرف النظر عن هاتين الميزتين، يقدم فيس بوك أيضًا ميزة تسمى Lucky Pick، ووفقًا لـ فيس بوك، فإن الميزة الجديدة "تسمح للمستخدمين بالنظر فى المرشحين الآخرين المتوافقين الذين قد يكونون خارج تفضيلاتهم النموذجية."