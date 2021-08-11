شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل لا ترغب من مستخدميها استعمال أجهزة أيفون بشاشات مكسورة.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تأتى أجهزة أيفون فى المستقبل مع نظام يقوم بإعلام المستخدمين عن شاشة تالفة باستخدام المقاوم للكشف عن الكسور، ففى براءة اختراع تم منحها لشركة التكنولوجيا العملاقة التى تتخذ من كوبرتينو مقراً لها من قبل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية فى الولايات المتحدة، تسلط الشركة الضوء على الكيفية التى تريد بها تقديم آلية من شأنها حل المشكلة للتشققات غير الملحوظة على شاشة أيفون أو تقييد أولئك الذين يختارون ذلك استمر فى استخدام جهاز أيفون به شاشة مكسورة.

ووفقًا لتقرير صادر عن أبل Insider، فإن شاشة الجهاز الإلكترونية التى تحمل عنوان براءة اختراع مع دائرة مراقبة تستخدم مقاومًا لاكتشاف الكسور - تريد أبل إضافة قسم يسمى "جزء الذيل المنحني" إلى حافة الشاشة، حيث سيتم استخدام هذا القسم بعد ذلك فى واجهة مع نظام الهاتف لإعلام المستخدمين عن تكسير الشاشة.

كيف يعمل؟

تريد أبل أن تضع مقاومًا مستشعرًا للإجهاد مع مقاوم لتعويض درجة الحرارة لإنشاء "آثار معدنية متعرجة"، وتقول براءة الاختراع أنه يمكن الحصول على قياسات الانفعال عن طريق طرح مقاومة تعويض درجة الحرارة من مقاومة استشعار الضغط، وهذا يعنى بشكل أساسى أن العرض الدافئ قد يكون أكثر مرونة وبالتالى أكثر عرضة للتشقق من النسخة الباردة.

تذكر براءة الاختراع أيضًا خطًا لاكتشاف الشقوق "يتكون من مسار إشارة على شكل حلقة مع أثنين معدنيين متوازيين يمتد على طول محيط المنطقة النشطة من الشاشة، وقد تستخدم دائرة الكشف عن الكسور دائرة مراقبة المقاومة لقياس تغيرات المقاومة فى جزء واحد أو أكثر من خط الكشف عن الشقوق التى تشير إلى حدوث تصدع فى الخط وفى الهياكل فى أماكن أخرى من الشاشة. "

وبكلمات بسيطة، سيكون الجهاز قادرًا على التحقق من مقاومة خط الكشف عن الكسور لمعرفة ما إذا كان الهاتف به صدع على الشاشة أم لا.