شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تدرس خفض الضرائب على واردات السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تدرس الحكومة الهندية خفض الضرائب من 60٪ إلى 40٪ للمركبات الكهربائية المستوردة، ووفقًا لتقرير صادر عن رويترز، تدرس السلطات هذه المعدلات الضريبية المنقحة للمركبات الكهربائية التي تقل قيمتها عن 40 ألف دولار - بما في ذلك التكلفة والتأمين والشحن.
وبحسب موقع TheNextWeb فقد أشار التقرير إلى أنه بالنسبة للسيارات الكهربائية التي تبلغ تكلفتها أكثر من 40 ألف دولار، فإن معدل الضريبة المعدل سيكون 60٪ - أقل من 100%.
وأشار تقرير رويترز إلى أنه بينما ناشدت شركات صناعة السيارات الأجنبية مثل Mercedez خفض معدلات الضرائب في الماضي، فإن الحكومة الهندية تدرس ذلك للمرة الأولى بعد استئناف Tesla.
بينما تدعم تسلا وشركات صناعة السيارات الأجنبية الأخرى مثل هيونداي التخفيضات الضريبية، تريد الشركات المصنعة الهندية مثل Ola و Tata من الشركات المحلية الاستفادة من هذه التخفيضات أيضًا.
الهند لديها أهداف طموحة لاعتماد السيارات الكهربائية: فهي تريد أن تصبح 80٪ من المركبات ذات العجلتين و30% من المركبات ذات الأربع عجلات كهربائية بحلول عام 2030.