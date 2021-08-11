شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تدرس خفض الضرائب على واردات السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس الحكومة الهندية خفض الضرائب من 60٪ إلى 40٪ للمركبات الكهربائية المستوردة، ووفقًا لتقرير صادر عن رويترز، تدرس السلطات هذه المعدلات الضريبية المنقحة للمركبات الكهربائية التي تقل قيمتها عن 40 ألف دولار - بما في ذلك التكلفة والتأمين والشحن.

وبحسب موقع TheNextWeb فقد أشار التقرير إلى أنه بالنسبة للسيارات الكهربائية التي تبلغ تكلفتها أكثر من 40 ألف دولار، فإن معدل الضريبة المعدل سيكون 60٪ - أقل من 100%.

وكان مؤسس تسلا إيلون ماسك، قال فى يوليو الماضى، إنه يريد إحضار تسلا إلى الهند، لكن ضرائب الاستيراد مرتفعة للغاية. وحاليًا، ليس لدى الشركة أي منشأة في البلاد لإنتاج سياراتها، كما قدمت الشركة عرضًا رسميًا للحكومة في وقت لاحق من الشهر لخفض الضرائب وتقديم اقتراح لإنشاء التصنيع في الهند.

وأشار تقرير رويترز إلى أنه بينما ناشدت شركات صناعة السيارات الأجنبية مثل Mercedez خفض معدلات الضرائب في الماضي، فإن الحكومة الهندية تدرس ذلك للمرة الأولى بعد استئناف Tesla.

بينما تدعم تسلا وشركات صناعة السيارات الأجنبية الأخرى مثل هيونداي التخفيضات الضريبية، تريد الشركات المصنعة الهندية مثل Ola و Tata من الشركات المحلية الاستفادة من هذه التخفيضات أيضًا.

وتبلغ مبيعات السيارات في الهند حوالي 3 ملايين سنويًا، لكن المركبات الكهربائية لا تحظى بشعبية كافية لإحداث تأثير سلبي في حصتها الإجمالية في السوق، نظرًا لأنها عمومًا أغلى بكثير من مجموعة طرازات ICE المتاحة، ولا تمتلك الدولة حتى الآن الكثير من البنية التحتية العامة لنقطة الشحن التي يمكن التحدث عنها.

الهند لديها أهداف طموحة لاعتماد السيارات الكهربائية: فهي تريد أن تصبح 80٪ من المركبات ذات العجلتين و30% من المركبات ذات الأربع عجلات كهربائية بحلول عام 2030.