هذا ما يجب معرفته حول تطبيق Guardians من تروكولر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 01:10 مساءً - يسمح لك التطبيق بمتابعة أماكن أحبائك بشكل مستمر ومباشر، بالإضافة إلى استقبال اشارات الخطر منهم و التنبيهات بوجود مشاكل حولهم.

يمكنك تحميل التطبيق مجانًا عبر جوجل بلاي أو متجر تطبيقات آبل، حيث يأتي التطبيق متاحًا لجميع الهواتف ويعمل معها بكفاءة.

وبعد ذلك تحتاج لعمل حساب في التطبيق حيث تحتاج إلى تسجيل رقم هاتفك وبعض البيانات الأساسية مثل النوع والسن وصورة شخصية.

كما يطلب منك التطبيق مجموعة من الصلاحيات المختلفة التي تحتاجها لإعطائها له في بداية استخدامك للتطبيق.

ويحتاج التطبيق إلى هذه الصلاحيات حتى يتمكن من متابعة مكانك وحالة هاتفك بشكل مستمر وإرسال التنبيهات جهات الاتصال التي تختارها.

لذلك يطلب منك التطبيق السماح له بتتبع مكانك بإستمرار عبر مستشعر GPS والوصول إلى جهات الاتصال المخزنة في هاتفك وحالة الهاتف.

وبعد ذلك تحتاج لاختيار جهة اتصال لتستقبل التنبيهات وتتمكن من متابعتك، وذلك عبر الضغط على إرسال دعوة الموجودة في الشاشة الرئيسية.

وعندما تصل الدعوة إلى جهة الاتصال التي اخترتها، فإنه يمتلك الخيار للموافقة على هذه الدعوة أو رفضها، وإذا وافق عليها فإن جميع بياناتك تصبح متاحة أمامه.

وتستطيع إرسال تنبيهات المكان بشكل مستمر عبر الضغط على اختيار راقبني أو اختيار حالة الطوارئ التي ترسل تنبيهًا مباشرًا له.

ويمكن لمن يراقبك بأن يتابع آخر مكان ظهرت فيه وكذلك مكانك الحالي، بالإضافة إلى حالة شحن الهاتف واستقبال الشبكة.

تبدو شركة تروكولر وكأنها مصممة على اختراق خصوصية مستخدميها وتتبعهم بإستمرار، حيث تجد دائمًا طرقًا مبتكرة للوصول إلى بيانات هاتفك.

ولا يخفى على أحد المخاوف التي تبعثها الشركة لدى الكثير من المستخدمين بسبب تطبيق تروكولر في حد ذاته.

وذلك لأن تروكولر يرسل تنبيهات للمستخدمين قبل أن تصلهم المكالمة عبر الشبكة، كما أنه يأخذ نسخة من جهات الاتصال.

وقد يتسبب تطبيق Guardians في المزيد من المشاكل للشركة، بالرغم من ادعائها بأنها لا تشارك البيانات التي تستقبلها ولا تسجلها أيضًا.

ولكن يستطيع هذا التطبيق حماية المستخدمين وإنقاذهم في المواقف الصعبة، خاصةً إن كان هؤلاء كبار سن أو أطفال.

لذلك تجد أن تطبيق Guardians مشهور للغاية في الهند والدول العربية تحديدًا، حيث وصل التطبيق لأكثر من 5 مليون مستخدم.