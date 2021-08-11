مركبة عطارد تلتقط صوراً لكوكب الزهرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 3 دقائق

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن مركبة BepiColombo الملقبة بمركبة عطارد التقطت صورا لكوكب الزهرة أثناء مرورها بالقرب منه مؤخرا.

وأشارت الوكالة في تصريح لها حول الموضوع “إلى أن المركبة المذكورة وأثناء مرورها بالقرب من الزهرة يوم الثلاثاء 10 أغسطس الجاري، بتمام الساعة 13:48 بتوقيت وسط أوروبا (15:48 بتوقيت موسكو)، التقطت صورا بكاميراتها لهذا الكوكب”.

وأوضح البيان أن “المركبة اقتربت من الكوكب لمسافة 550 كلم، والتقطت صورا أثناء تحليقها فوقه وأثناء الابتعاد عنه، وأن الصور التي التقطتها عدسات كاميراتها له أتت باللونين الأبيض والأسود، وبدقة 1024х1024 بيكسل، ومن المفترض أن تصل الدفعة الرئيسية من هذه الصور إلى الأرض اليوم في 11 أغسطس الجاري”.

وكانت وكالة الفضاء الأوروبية قد طورت مركبة BepiColombo بالتعاون مع الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء (JAXA ) بهدف استكشاف كوكب عطارد، وخلال مهمتها من المفترض أن تنفذ هذه المركبة عدة مناورات حول الأرض والزهرة لتصل إلى مدار عطارد وتنفذ 6 مناورات حوله أيضا.