إطلاق مركبة الشحن Cygnus محمّلة إلى المحطة الفضائية الدولية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 57 دقيقة

أعلنت ناسا عن إطلاق صاروخ النقل Antares وعلى متنه مركبة الشحن Cygnus محملة بالمعدات والأجهزة اللازمة لإجراء تجارب علمية وحمولات أخرى.

تشير الوكالة، إلى أن الصاروخ أطلق يوم الثلاثاء 10 أغسطس من المطار الفضائي في جزيرة والبس، في الساعة 18.01 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الساعة 01.01 يوم الأربعاء بتوقيت موسكو).

تضيف، تحمل المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية طابعة ثلاثية الأبعاد 3D التي تستخدم فيها تربة تحاكي تربة القمر. ويجب على رواد الفضاء اختبار إمكانية استخدامها في إنشاء هياكل مختلفة للمهمات الفضائية المستقبلية. كما تحمل المركبة جهازا لتنقية الهواء من ثاني أكسيد الكربون، باستخدام تكنولوجيا جديدة، وكذلك ذراعا من المنتظر تثبيتها على العمود الداعم في هيكل الألواح الشمسية، خلال خروج الرواد إلى الفضاء المفتوح نهاية الشهر الجاري.

ومن المقرر التحام مركبة الشحن Cygnus بالمحطة الفضائية الدولية يوم الخميس 12 أغسطس الجاري، على أن تبقى في الفضاء مدة ثلاثة أشهر، ثم تنفصل بعدها عن المحطة الدولية محملة بالنفايات وبعد أسبوعين تحترق في طبقات الغلاف الجوي الكثيفة.