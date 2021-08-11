تكنولوجيا: ابل تستعد لإطلاق جهاز MacBook Air بشاشة Mini-LED وتصميم جديد في 2022

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط ابل لإطلاق إصدار جديد من أجهزة MacBook Air في منتصف 2022، على أن يأتي هذا الإصدار بتصميم جديد وشاشة Mini-LED مطورة من BOE.

كشف المحلل”Ming-Chi Kuo” في تقرير نشر مؤخراً عن خطط ابل لإطلاق MacBook Air بتصميم جديد وعدد من الإختيارات في الألوان العام المقبل، على أن يتميز هذا الإصدار بشاشة تأتي بإضاءة Mini-LED خلفية.

كما أوضح Kuo أن MacBook Air يأتي بتصميم جديد بشكل كامل، على أن يتميز بنفس لغة التصميم المقدمة في أجهزة MacBook Pro المرتقبة، على أن تضم هذه الأجهزة أيضاً شاشات Mini LED وتصميم مسطح في الحواف العلوية والسفلية أيضاً.

ومن المقرر أن تأتي الإصدارات الجديدة من أجهزة MacBook Air بالجيل الجديد من رقاقات معالج ابل M2، كما تدعم الأجهزة نظام MagSafe من خلال كابل طاقة يدعم الأجهزة.

ولقد أكد التقرير أيضاً على خطط ابل للتوقف عن إنتاج أجهزة MacBook Air المميزة بشريحة M1 عند بدء الإنتاج الضخم للأجهزة الجديدة المميزة بشاشات Mini LED.

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