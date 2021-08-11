شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب حقق TikTok تفوقا كاسحا بعدد مرات التحميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة Nikkei أن تطبيق TikTok قد تفوق على باقي تطبيقات التواصل الاجتماعي بالنسبة لعدد مرات التحميل عام 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أن أبحاثها الخاصة بينت أن TikTok تفوق على تطبيق Facebook نهاية العام الماضي، ليصبح التطبيق الأكثر تحميلا من بين تطبيقات التواصل الاجتماعى حسبما نقل موقع RT.

وكانت الصحيفة قد بدأت أبحاثها المتعلقة بعدد مرات تحميل تطبيقات التواصل الاجتماعي عام 2018 مستندة إلى البيانات التي تحصل عليها من وكالة App Annie الأمريكية المتخصصة بالإحصاء والتحليل، وبينت هذه التحليلات أن تيك توك تفوق على فيسبوك لأول مرة بعدد مرات التحميل منذ ذلك الحين.

وحول هذا الموضوع قال مدير قسم التسويق في وكالة App Annie، تشوزين كين: "إجمالي مدة المشاهدة بالنسبة لمنصة TikTok في بريطانيا والولايات المتحدة أصبح اطول مما هو عليه بالنسبة ليوتيوب، والفيديوهات القصيرة ستستمر في اجتذاب انتباه المستخدمين.. هناك عدة أشياء تجتذب مستخدمي الإنترنت حاليا منها الموسيقى والمقاطع الفكاهية، كما أن المستخدمين باتوا يهتمون أيضا بالتطبيقات والمواقع التي تؤمن التواصل الصوتي مثل Clubhouse على سبيل المثال، فهذا التطبيق بدأ يحصل على شعبية أكبر منذ بداية العام الجاري".