شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب حقق TikTok تفوقا كاسحا بعدد مرات التحميل والان مع تفاصيل الخبر
وكانت الصحيفة قد بدأت أبحاثها المتعلقة بعدد مرات تحميل تطبيقات التواصل الاجتماعي عام 2018 مستندة إلى البيانات التي تحصل عليها من وكالة App Annie الأمريكية المتخصصة بالإحصاء والتحليل، وبينت هذه التحليلات أن تيك توك تفوق على فيسبوك لأول مرة بعدد مرات التحميل منذ ذلك الحين.
وحول هذا الموضوع قال مدير قسم التسويق في وكالة App Annie، تشوزين كين: "إجمالي مدة المشاهدة بالنسبة لمنصة TikTok في بريطانيا والولايات المتحدة أصبح اطول مما هو عليه بالنسبة ليوتيوب، والفيديوهات القصيرة ستستمر في اجتذاب انتباه المستخدمين.. هناك عدة أشياء تجتذب مستخدمي الإنترنت حاليا منها الموسيقى والمقاطع الفكاهية، كما أن المستخدمين باتوا يهتمون أيضا بالتطبيقات والمواقع التي تؤمن التواصل الصوتي مثل Clubhouse على سبيل المثال، فهذا التطبيق بدأ يحصل على شعبية أكبر منذ بداية العام الجاري".