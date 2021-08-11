تكنولوجيا: شاومي تطلق جهاز Mi TV 6 OLED في السوق الصيني بسعر 771 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي في الحدث الذي أقيم مؤخراً عن جهاز تلفازها الجديد Mi TV 6 OLED الذي ينطلق للسوق الصيني بسعر 771 دولار.

يتميز جهاز Mi TV 6 بشاشة OLED وتصميم نحيف بسماكة 4.6مم، كما يدعم الجهاز جودة عرض 4K، وتشغل الشاشة نسبة 97% من إطار الجهاز.

أيضاً يتميز الجهاز بعمق ألوان 10-bit، وسطوع يصل إلى 900 nit، كما يدعم تغطية بنسبة 98.5% من ألوان P3، وتتميز الشاشة بسرعة إستجابة 1مللي ثانية، وتدعم تقنية MEMC، مع فلتر لحماية العين من الإضاءة الزرقاء.

كما يدعم Mi TV 6 محتوى HDR، وتقنية Dolby Vision، وHDR10، وأيضاً HDR10 Plus وHLG، ويضم جهاز التلفاز 4 من المكبرات الصوتية بقدرة 12.5W ثنائية القنوات، على أن تتضمن كل قناة ترددات منخفضه وأخرى مرتفعة، كما يدعم معايير IMAX للصوتيات والفيديو.

ويضم Mi TV 6 OLED رقاقة معالج MediaTek 9638 بعدد أربعة من أنوية Cortex A55 بسرعة 1.6GHz، وكرت شاشة Mali-G52 MC1، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت.

ويتوفر الجهاز باثنان من الأحجام على أن يأتي الحجم الأول 55 إنش بسعر 879 دولار على أن يتوفر بسعر 771 دولار في المرحلة الأولى للبيع في السوق الصيني والتي تبدأ من 16 من أغسطس، بينما يأتي الحجم الأكبر 65 إنش بسعر 1188 دولار.

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