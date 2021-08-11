دبي - يزن راشد - تحصل تشكيلة هواتف آيفون 13 القادمة من شركة آبل على ثلاث ميزات رئيسية جديدة على الأقل للكاميرا وتسجيل الفيديو، التي تراهن الشركة على أنها تكون إغراءات رئيسية للترقية من النماذج السابقة.

وتتضمن الهواتف الجديدة نسخة فيديو لميزة الوضع العمودي في الهاتف Portrait mode، والقدرة على تسجيل الفيديو بتنسيق عالي الجودة يسمى ProRes، ونظامًا جديدًا يشبه المرشحات يعمل على تحسين مظهر وألوان الصور.

وتعتبر ميزات الكاميرا من أكبر نقاط البيع لخليفة آيفون 12، الذي من المتوقع أن يتم طرحه للبيع في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتحصل أجهزة آيفون الجديدة على ترقيات متواضعة نسبيًا إلى جانب تحسينات الكاميرا. وقامت الشركة في العام الماضي بتجديد تصميم الهاتف وإضافة شبكات 5G وتحديث عتاد الكاميرا.

وتحتفظ الشركة لهذا العام بنفس الأحجام 5.4 و 6.1 و 6.7 إنشات، بالإضافة إلى الاحتفاظ بتصميماتها.

وتشمل الهواتف الجديدة شريحة A15 الأسرع ونتوء أصغر. بالإضافة إلى تقنية الشاشة الجديدة التي يمكن أن تتيح معدل تحديث أسرع للتمرير بشكل أكثر سلاسة.

وعادةً ما تكشف شركة كوبرتينو عن أجهزة آيفون الجديدة في شهر سبتمبر. ولكن تم تأجيل إطلاقها العام الماضي حتى شهر أكتوبر بسبب مضاعفات الإنتاج الناجمة عن فيروس كورونا.

ومع تأجيل الشركة الآن لمسألة العودة إلى مكاتبها لعدة أسابيع، فمن المحتمل أن يكون إطلاق آيفون القادم للشركة افتراضيًا.

وأضافت الشركة الوضع العمودي لأول مرة إلى آيفون 7 بلس في عام 2016. ويمكن لهذه الميزة أن تضع الشخص في تركيز بؤري حاد أثناء تعتيم الخلفية فيما يعرف بتأثير bokeh.

وتخطط الشركة لإضافة هذه التقنية نفسها إلى الفيديو بميزة تسمى داخليًا بالفيديو السينمائي Cinematic Video.

وكما هو الحال مع الصور الثابتة، يخلق مستشعر العمق في آيفون التأثير ويسمح للمستخدمين بتغيير مقدار التمويه بعد التسجيل.

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آيفون 13 يحتوي على الوضع العمودي للفيديو

تتيح ميزة تسجيل فيديو ProRes الجديدة لمستخدمي آيفون التقاط مقاطع بتنسيق عالي الجودة يمنح المحررين مزيدًا من التحكم أثناء مرحلة ما بعد الإنتاج.

ويتم استخدام التنسيق بواسطة محرري الفيديو المحترفين في صناعة الأفلام. ويتم تسجيل ProRes بدقة HD و 4K عبر أجهزة آيفون التالية.

وتتبع ميزة ProRes إضافة ProRAW العام الماضي، وهو تنسيق ملف صور ثابتة عالي الجودة يمنح المحررين المحترفين مزيدًا من التحكم.

وكما هو الحال مع ProRAW، قد يكون تسجيل فيديو ProRes حصريًا لنماذج آيفون برو الأعلى سعراً.

علاوة على ذلك هناك ميزة أخرى تتيح للمستخدمين التحكم بشكل أفضل في مظهر الألوان في صورهم.

ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين عدة أنماط لتطبيقها على صورهم، بما في ذلك نمط لإظهار الألوان إما في درجة حرارة أكثر دفئًا أو برودة مع الحفاظ على اللون الأبيض محايدًا.

ويضيف خيار آخر مظهرًا أكثر دراماتيكية مع ظلال أعمق ومزيد من التباين. وتخطط الشركة لنمط أكثر توازناً لإظهار الظلال والألوان الواقعية بمظهر أكثر إشراقًا.

بالإضافة إلى ذلك تختلف الميزة عن المرشحات القياسية المتوفرة في تطبيق الكاميرا عبر آيفون منذ عام 2013.

وتطبق الميزة التغييرات بدقة على الكائنات والأشخاص عبر الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. بدلاً من تطبيق مرشح واحد عبر الصورة بأكملها.

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