تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات Edge 20 Fusion قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن مواصفات إصدار موتورولا المرتقب Edge 20 Fusion قبل إنطلاق الحدث الرسمي في 17 من أغسطس.

تقدم موتورولا هاتف Edge 20 Fusion خلال الفترة القادمة في السوق الهندي في البداية، على أن يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 800U.

أيضاً يأتي هاتف Edge 20 Fusion كاميرة أمامية في ثقب الشاشة مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، كما يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع توقعات أن يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

كما يتميز Edge 20 Fusion بشاشة AMOLED بمعدل تحديث 90Hz وعمق ألوان 10-bit، كما تأتي الشاشة بحجم 6.7 إنش، ويأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11، ويضم منفذ USB C للشحن.

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