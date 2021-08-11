شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستكشف ناسا يفشل فى جمع عينات المريخ الأولى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تحمل المركبة 43 عينة من أنابيب التيتانيوم، وتستكشف حفرة Jezero، حيث ستجمع عينات من الصخور والثرى (الصخور المكسورة والغبار) لتحليلها في المستقبل على الأرض.
ويحلل علماء ناسا حاليًا البيانات على أمل اكتشاف الخطأ ويأملون في الحصول على فهم أفضل لما قد يحدث في الأسابيع القليلة المقبلة.
وقالت جينيفر تروسبير، مديرة مشروع المثابرة في مختبر الدفع النفاث، في بيان: "التفكير الأولي هو أن الأنبوب الفارغ هو على الأرجح نتيجة للصخور التى لا تتفاعل بالطريقة التي توقعناها أثناء الحفر، والأمر أقل احتمالًا لوجود مشكلة في الأجهزة مع نظام أخذ العينات والتخزين المؤقت".
وكان هبط مستكشف المثابرة، الملقب بـ Perky، على سطح المريخ في 18 فبراير، بعد رحلة امتدت 239 مليون ميل، تتمثل مهمة المركبة الجوالة في استكشاف Jezero Crater ، التي يتوقع أنها كانت بحيرة عملاقة منذ حوالي 3 مليارات عام، بحثًا عن علامات الحياة القديمة.
كما تم تصميم مركبة المثابرة باستخدام نظام أخذ العينات والتخزين المؤقت الذي يستخدم ثقب مجوفة ومثقابًا طرقيًا في نهاية ذراعه الآلية التي يبلغ طولها 7 أقدام لاستخراج العينات.
ويشير القياس عن بعد من العربة الجوالة إلى أنه خلال محاولة الحفر الأولى، تم تشغيل المثقاب كما هو مخطط لها، وتمت معالجة أنبوب العينة بعد الحفر على النحو المنشود، ولكن الغريب هو عدم تجميع العينة.