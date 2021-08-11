شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تهدف لوضع محطات الانترنت الفضائى على المركبات والطائرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة SpaceX مؤخرا، أن الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك Starlink لديه الآن 90 ألف مستخدم في 12 دولة، لكن ملفًا جديدًا من الشركة المملوكة لإيلون ماسك يشير إلى أنها تتطلع إلى ما هو أبعد من مجرد نقل الإنترنت إلى المنازل، فوفقًا لطلب للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، تهدف SpaceX إلى وضع محطات المستخدم الخاصة بها على المركبات والسفن والطائرات، مما يسمح للعملاء بالاتصال بالإنترنت الفضائي أثناء التنقل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ينص الطلب على التشغيل بموجب الترخيص الشامل، الذى سيوفر الخيار الأول للبعض ويعزز المنافسة للآخرين في السوق لخدمات النطاق العريض أثناء الحركة، لصالح السائقين ومشغلي السفن والمسافرين جواً في الولايات المتحدة وخارجها".

وقدم الملف ديفيد جولدمان، مدير سياسة الأقمار الصناعية في SpaceX، حيث ستعمل هذه الخدمات على تعزيز أمن منصات الهاتف المحمول وتسمح للمشغلين والركاب بالوصول إلى الخدمات التي تتيح زيادة الإنتاجية.

كما أن المحطات الجديدة، التي تسمى محطات الأرض في الحركة (ESIMs)، ستكون متينة لتحمل الظروف البيئية القاسية، وتشمل الكشف عن الإشعاع لتحديد متى تتجاوز المستويات الحد الأقصى للتعرض.

سترسل وحدات ESIM المقترحة في النطاق 14.0-14.5 جيجاهرتز، وستستقبل في النطاق 10.7-12.7 جيجاهرتز، ومع ذلك، ليس من الواضح ما هي التكلفة أو الأجهزة اللازمة لتوصيل مركبة متحركة بـ Starlink.

وستشق المحطات الجديدة طريقها إلى الأراضي الأمريكية عبر المياه الدولية في جميع أنحاء العالم، وستتواصل المحطات الموضوعة على المركبات المتحركة مع أقمار Starlink التي يمكن رؤيتها في الأفق فوق ارتفاع لا يقل عن 25 درجة.

كما أن الطلب على المزيد من النطاق العريض آخذ في الارتفاع والحاجة إلى التوصيلات أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى.