شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقدم نصائح للمستخدمين حول كيفية التقاط صور مميزة لحيوانك الأليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى كل عام تقوم أبل بحملة تركز على بعض الميزات الخاصة لكاميرا أيفون وهذا العام تتعلق بالصور الشخصية وتلك الخاصة بالحيوانات الأليفة، حيث يشارك المصور العالمى Jason Nocito فى الحملة، حيث شارك Nocito بعض النصائح حول كيفية التقاط صور أفضل لحيواناتك الأليفة، إليك تلك النصائح:

1. للمساعدة فى جذب انتباه حيواناتك الأليفة والتواصل البصري، أمسك صريرًا أو مفاتيح أعلى العدسة.

2. إذا كنت تقوم بالتصوير فى الهواء الطلق، فضع هدفك تحت ضوء غير مباشر أمام حائط أو خلفية بسيطة.

3. ضع حيوانك الأليف فى وسط الإطار.

4. إذا كنت تواجه صعوبة فى جعل حيوانك الأليف فى وضع High- Key Light Mono، فحاول التصوير فى بعض اللقطات العادية فى الوضع الرأسي، ومن هناك يمكنك تطبيق وضع High- Key Light Mono فى وظيفة التحرير بعد التصوير.

5. أخيرًا، التقط العديد من الإطارات المختلفة.

بالنسبة للحملة الإعلانية، تكمن الفكرة فى استخدام إضاءة High- Key Light Mono Portrait Lighting، وتقديم الموضوعات بطريقة فكاهية، وسيتم تشغيل الحملة على مستوى العالم فى خارج المنزل (OOH) و OOH الرقمية.

من خلال أبلTakeover، سيتعلم المشاركون مدى بساطة وظائف الكاميرا على أيفون وكيفية إنشاء صور رائعة مثل تلك الموجودة فى الحملة، من أى مكان، وسيأخذ المحتوى الموجود على أبل أيضًا المشاهدين وراء كواليس تصوير الحيوانات الأليفة، مع جيسون نوكيتو، حيث كان يعمل مع القطط والكلاب فى موقع التصوير.