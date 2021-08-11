شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين بروتوكولي الإنترنت HTTP وHTTPS؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت موزيلا عن تحديث جديد لمتصفح فايرفوكس يجلب الإصدار 91. وهو يحل محل الإصدار 90 والإصدارات السابقة، حيث تم إجراء تحديث رئيسي فى النسخة 91 مع وضع التصفح الخاص باستخدام اتصالات HTTPS المشفرة افتراضيًا إن أمكن.

فيما يدعم بروتوكول HTTPS الاتصالات الآمنة والمشفرة بين المتصفح والمواقع التى يزورها المستخدم، بينما ترسل اتصالات HTTP القياسية البيانات عبر الإنترنت بنص واضح غير محمى مما يسمح لأي متسلل باعتراض البيانات وعرضها، وفيما يلي نعرض أبرز الاختلافات بينهما كما يلي:

HTTP:

هو بروتوكول نقل النص الفائق، وهو اختصار لمصطلح Hyper Text Transfer Protocol وهو نظام نقل بيانات الإنترنت عبر الويب، ويعد الطريقة الرئيسة والأكثر انتشاراً لنقل البيانات فى الويب "www".

HTTPS:

هو البروتوكول الآمن Hyper Text Transfer Protocol Secure وهو يقوم بنفس عملية نقل البيانات كما فى ال Http ولكن مشفرة وآمنة بشكل كامل، فبدلاً من بروتوكول نقل النص التشعبي "HTTP"، يستخدم موقع الويب بروتوكول "HTTPS" لتحقق الجانب الأمني بشكل أكبر وأكثر ضمانا.

كذلك فمن خلال HTTPS، توافق أجهزة الكمبيوتر على "كود أو شيفرة معينة" بينهما، ثم يتناقلون الرسائل باستخدام ذلك "الكود أو الشيفرة" بحيث لا يمكن لأي شخص بينهما قراءتها، وهذا يبقى معلوماتك فى مأمن من المتسللين، ويتم استخدام "الكود" على طبقة مآخذ ونواقل التوصيل الآمنة "SSL"، والتى تسمى أحيانًا طبقة أمان النقل "TLS" لإرسال المعلومات ذهابًا وإيابًا.