شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد الفضاء يحاكون الألعاب الأولمبية بطريقة مضحكة فى الفضاء وسط انعدام الجاذبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية مقاطع مضحكة من أولمبياد الفضاء غير الرسمية التي أجروها في حالة انعدام الوزن في مدار الأرض، حيث تضمنت هذه الألعاب أربعة أحداث جديدة، تشمل عدم لمس الأرضية، والسباحة المتزامنة في الفضاء، وتم تحميل لقطات من المرح على تويتر بواسطة مهندس الطيران الفرنسي توماس بيسكيت، أحد أفراد الطاقم السبعة الذين يشكلون الرحلة 65 الحالية على محطة الفضاء الدولية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ظهر في العرض الرياضي لرواد الفضاء فريقًا دوليًا من الرياضيين، مع طاقم البعثة من بيلاروسيا وفرنسا واليابان وروسيا والولايات المتحدة.

وغرد رائد الفضاء، "كانت السباحة المتزامنة في الفضاء على وجه الخصوص، والتي تميزت بالدوران والدحرجة المنسقة بشكل مثير للإعجاب، فرصة لإظهار العمل الجماعي وتماسك الطاقم".

كما أن لعبة الرماية بدون وزن، وهي رياضة أطلق عليها بيسكيت اسم لعبة "التركيز والمهارة"، كانت عبارة عن أن رواد الفضاء يطلقون أشرطة مطاطية على هدف معلق في منتصف الطريق عبر إحدى وحدات المختبر المداري.

وكانت هناك لعبة تنص على عدم لمس الأرضية بمثابة حركات الجمباز، حيث مت الإشادة بمهندس الطيران الروسي بيوتر دوبروف لاستكماله حركاته دون لمس أي شيء".

ويعمل طاقم إكسبيديشن 65 أيضًا على إجراء عدد من التجارب البحثية وترقية محطة الفضاء الدولية بنظام طاقة شمسية جديد تم اختباره لأول مرة في المحطة في عام 2017.

كما أنه من بين التجارب التي يتم إجراؤها تحقيق في كيفية نمو أنظمة جذور نباتات القطن بدون جاذبية لتوجيهها، ومما قد يساعد في تحديد الأنواع التي تتطلب كميات أقل من المياه ومبيدات الآفات لتنمو.

كما سيختبر الفريق أيضًا نظام الموجات فوق الصوتية المحمول الذي يمكن استخدامه في مهام استكشاف الفضاء المستقبلية وإجراء اختبارات على الأنسجة، وهي نماذج صغيرة من الأعضاء البشرية يمكن أن تساعد في تحديد الأدوية واللقاحات الجديدة.