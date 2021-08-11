شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يختبر طريقة جديدة لتخطى مقاطع الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن يوتيوب يعمل على طريقة جديدة وأسهل لمساعدة المستخدمين على تخطى جزء معين من مقاطع الفيديو على نظامه الأساسي، حيث كشف موقع AndroidPolice، أنه يختبر إيماءة حيث يمكن للمستخدمين النقر مع الاستمرار، ثم السحب باتجاه الجزء الأيمن أو الأيسر من الشاشة للتنقل عبر الفيديو.

وفى الوقت الحالي، يحتاج المستخدمون إلى النقر على الشاشة لإحضار شريط التقدم ثم النقر مع الاستمرار للتنقل عبر الفيديو، وقد تم تقديم الإيماءة العام الماضى لتحل محل القدرة على النقر فى أى مكان على شريط البحث لتخطى الفيديو، ومع ذلك، كان هذا محبطًا للمستخدمين خاصةً عندما كان النقر عرضيًا.

وباستخدام الإيماءة الجديدة، سيرى المستخدمون رسالة "مرر لليسار أو لليمين للبحث" أعلى الفيديو لتأكيد تشغيل الإيماءة وليس عرضيًا، وسيتم طرح الميزة كاختبار من جانب الخادم وهى متوفرة على إصدار يوتيوب الإصدار 16.31.34 التجريبى (APK Mirror).

وفى أخبار أخرى، أعلنت الشركة عن صندوق يوتيوب شورتس، وهو صندوق بقيمة 100 مليون دولار للمبدعين، يقول موقع يوتيوب إن الصندوق سيُستخدم لمكافأة المبدعين على مقاطع الفيديو الفيروسية الخاصة بهم خلال الفترة من 2021 إلى 2022.

وستبدأ الدفعة من هذا الشهر نفسه (أغسطس) وسيتواصل يوتيوب مع منشئى المحتوى المؤهلين، فى إطار البرنامج، يمكن لمنشئى المحتوى كسب ما يتراوح بين 100 دولار إلى 10000 دولار على يوتيوب.