شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ربط المحطة الفضائية الدولية قريبا بمنظومة الملاحة "جلوناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مجلة مؤسسة "إينيرجيا" المسؤولة عن تشغيل القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية، أنه يخطط لربط القطاع بمنظومة الملاحة الروسية "جلوناس"، ووفقا للمجلة، الهدف من هذا الربط، هو مساعدة المركبات الفضائية للالتحام بالمحطة الفضائية الدولية، ومن أجل ذلك سيجهز القطاع الروسي بالأجهزة والمعدات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، تجدر الإشارة، إلى أن الأجهزة والمعدات الحالية الموجودة في القطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية مرتبطة بمنظومة GPS الأمريكية للملاحة.

أما المركبات الفضائية "سويوز إم إس" و"بروجريس إم إس" التي تطلق إلى المحطة الفضائية الدولية، عليها أجهزة مرتبطة بمنظومة "جلوناس" الروسية والأمريكية GPS.

ووفقا للخبراء، سيؤدي استخدام منظومتي الملاحة الروسية "جلوناس" والأمريكية GPS معا، إلى تخفيض مستوى الخطأ في تحديد موقع المحطة الدولية، ما يسمح للمركبات باستخدام إشارات الأقمار الصناعية فقط، دون الحاجة إلى استخدام أجهزة استشعار أخرى عند اقترابها من المحطة على مسافة 10-20 مترا، وبعدها فقط تشغيل جهاز الليدار والأجهزة البصرية الأخرى لتسهيل عملية الالتحام بالمحطة الفضائية الدولية.