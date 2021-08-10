شاومي تكشف عن روبوت جديد مستوحى من المخلوقات الحية‎‎

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:24 مساءً - كشفت شركة ”شاومي“ الصينية العملاقة خلال الحدث الرسمي الذي نظمته، اليوم الثلاثاء، عن مجموعة من منتجاتها الجديدة ، بما في ذلك هاتف ”Mi MIX“، وسلسلة ”MI Pad 5″، وخلال الحدث كشفت العملاق الصيني عن منتج مفاجئ آخر.

وكشفت الشركة الصينية العملاقة النقاب عن ”CyberDog“ وهو عبارة عن روبوت رباعي نسخة أرخص من الكلب الروبوت ”Spot Dynamic“ الخاص بشركة ”Boston Dynamic“.

ويوصف ”CyberDog“ بأنه روبوت حيوي رباعي الأرجل مستوحى من المخلوقات الحية، ويتم تشغيله بواسطة ”Jetson Xavier NX“ من ”NVIDIA“، مقترنة بسعة 128 غيغابايت من ذاكرة تخزين مننوع ”SSD“، وقد أطلق عليها اسم أصغر كمبيوتر عملاق يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم.

ومن حيث القدرة، يمتلك ”CyberDog 11“ مستشعرًا على جسمه، بما في ذلك أجهزة الاستشعار التي تعمل باللمس والموجات فوق الصوتية، والكاميرات، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لمساعدته على ”التفاعل مع بيئته“.



وتشتمل المستشعرات على كاميرات ذكاء اصطناعي، وكاميرات ثنائية العدسة فائقة الاتساع، ووحدة الكاميرا العميقة ”RealSense“ من ”Intel D450“ التي تساعد الروبوت على تجنب العوائق، والتنقل بمقياس السنتيمتر، كما أن لديه خرائط ”SLAM“، ويدعم ميزة التتبع التلقائي.

كما يحتوي على عدد كبير من الكاميرات والميكروفونات على رأسه والتي تمنحه إدراكًا مكانيًا يضاهي العين البشرية.

ويمكن التحكم في الروبوت ”CyberDog“ بثلاث طرق؛ عبر تطبيق الهاتف المحمول، والتحكم الصوتي، وجهاز التحكم عن بعد الموضح أدناه والذي يباع بشكل منفصل.

ويتم دعم عدد قليل فقط من هواتف شاومي بما في ذلك ”Redmi K40 Gaming Edition“ و ”Redmi K40“ و ”Redmi K30 5G“و ”Redmi 10X Pro“و ”Redmi 10X“ و ”Mi MIX 2S“ في الوقت الحالي، وتقول شاومي إنه ستتم إضافة المزيد من الأجهزة في المستقبل للتحكم في الروبوت.

ويمتلك ”CyberDog“، محرك سيرفو عالي الأداء مطورًا داخليًا، للقيام بمجموعة واسعة من الحركات بما في ذلك الجري، والقفز، والانعطاف يسارًا أو يمينًا، أو الميل إلى الأمام، ويمكنه أيضًا القيام بالانقلاب الخلفي، والالتفاف والوقوف على رجليه الخلفيتين، وتبلغ سرعته القصوى 3.2 ميل/ ساعة، وحمولة قصوى 3 كغم.



وتم دمج نظام ”XiaoAI“ من ”شاومي“ في الروبوت، ويمكن استخدامه للتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة، مثل: التلفزيون، والمكنسة الكهربائية، ومكيف الهواء، وجهاز تنقية الهواء.

وبالنسبة للسعر، يُباع روبوت ”CyberDog“ بسعر بسيط يبلغ 9999 ينًا يابانيًا (حوالي 1541 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبلغ سعر الروبوت ”Spot Dynamic“ حوالي 74500 دولار.

وبالطبع هناك اختلافات كبيرة بين الروبوتين، ولكن إذا كنت تريد دائمًا روبوتًا مشابهًا لـ ”Spot Dynamic“، فإن روبوت ”CyberDog“ من شاومي نسخة ميسورة التكلفة بشكل ملحوظ.