سامسونغ تطرح فرناً ذكياً وغسالة أطباق تحارب البكتيريا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:24 مساءً - بعيدا عن الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب المحمولة، كشفت عملاق صناعة التكنولوجيا سامسونغ عن فرن ذكي وغسالة صحون ذكية، حيث طرحت الشركة الكورية الجنوبية مؤخراً فرن المايكرويف الذكي SOLO الذي يأتي مع خاصية ”التذويب السريع“ Quick Defrost، وهو بسعة 23 لترا.

وتقول سامسونغ، في بيان لها، إن وظيفة ”التذويب السريع“ تقوم بإذابة الطعام المجمد بسرعة وبالتساوي، كما تقوم خوارزمية التذويب الآلي بحساب الوقت الصحيح للتذويب بالنسبة لخمسة أنواع شائعة من الأطعمة، حتى يستغرق تحضير المكونات وقتا أقل بكثير.

وتقول الشركة إنه عند الرغبة في تحضير العديد من الأطباق ستساعد وظيفة إبقاء الطعام دافئا في إبقاء كل شيء عند درجة الحرارة المناسبة من دون المبالغة في الطهي، وذلك باستخدام مُسخّن الشواية، وبهذا يبقى الطعام دافئاً محتفظاً بمذاقه كأنه مطهي للتو وجاهز للتقديم.



وزودت ”سامسونغ“ فرن المايكرويف من الداخل بالسيراميك المتين ‎‎CERAMIC INSIDE‎‏ نظراً لكونه سهل التنظيف وغير قابل للخدش، ويمكن تنظيف سطحه الأملس بدون حك ولن يتغير لونه بمرور الوقت، كما أنه مقاوم للخدش وللصدأ بشكل كبير مما يجعله يدوم طويلا.

ويتميز جهاز ”سامسونغ“ Solo باحتوائه مجموعة واسعة من الوصفات المُبرمجة مسبقاً فيه، ويمكن طهي أي طبق من الأطباق بلمسة زر صغيرة، ما يمنح المستخدم إمكانية اختصار الوقت عند تحضير الوجبات.

وأضافت شركة ”سامسونغ“ إلى جهازها وضع ECO Mode الذي يعمل على تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير، مع أقل نسبة استهلاك للطاقة في وضع الانتظار.

غسالة أطباق ذكية

كشفت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية عن غسالة أطباق جديدة يمكنها أن تنجز غسل الصحون بسرعة أكبر، وتساعد في الحد من البكتيريا الموجودة في الأطباق.

وتقدم الغسالة الجديدة طريقة أبسط وأسهل لغسل الأطباق بشاشة عرض LED كبيرة وواسعة سهلة القراءة، حتى يمكن للمستخدمين التعامل معها بسهولة.

ويتيح نظام الغسالة الجديدة التحقق بسرعة من الحالة والإعدادات والوقت المتبقي وتقدم الدورة بنظرة واحدة، حتى من على بُعد. بحيث يمكن مراقبة أداء الغسل والتحكم فيه بدون أدنى مجهود.

وشرحت الشركة في بيان لها، عبر موقعها الإلكتروني، الفوائد التي تعود من نظام الشطف الصحي المزودة به غسالة الأطباق، وأهميته في الحد من البكتيريا والتنظيف العميق للصحون.



وقالت الشركة: ”يمكن تنشيط خيار (الغسل الصحي) مع برامج معينة من أجل التنظيف الصحي، فهو يزيد من مدة الشطف الأخير ويرفع درجة الحرارة إلى 70 درجة مئوية، وهو ما يتيح تنظيفًا أعمق ويقضي على البكتيريا والجراثيم. وهذا يضمن أن تظل الأطباق وأدوات المائدة ومعدات الطهي آمنة الاستخدام دائماً.

في ذات الإطار، زودت ”سامسونغ“ غسالة الأطباق بخيار (الغسل السريع) يعمل لمدة 60 دقيقة على تنظيف أطباقك وتجفيفها بشكل أسرع كثيراً، وهو مثالي للأحمال الصغيرة وللأشياء المتسخة قليلاً التي لا تحتاج إلى تنظيف مكثف، مثل الأكواب وأدوات المائدة وأطباق العشاء؛ لأنه سيضعها في دورة غسل وتجفيف كاملة في غضون 60 دقيقة فقط.

ووفقا للشركة الكورية الجنوبية، فإن المساحة الداخلية المرنة قابلة لضبط الارتفاع، بحيث يمكن رفع أو خفض الرف العلوي بسرعة بمسافة 5 سم إضافية بلمسة واحدة من زر الإطلاق.