تكنولوجيا: Nvidia تطلق كرت الشاشة RTX A2000 لدعم الأجهزة الإحترافية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Nvidia اليوم عن إصدارها الجديد من كرت الشاشة RTX A2000 الذي يستهدف دعم أجهزة الحاسب من فئة workstation.

يرتكز كرت الشاشة RTX A2000 على معمارية RTX A2000، ويتميز كرت الشاشة بحجم صغير يتوافق مع الأنظمة صغيرة الحجم، ولقد صمم كرت الشاشة لدعم المحترفين بتقنية تتبع الأشعة، ومميزات الذكاء الإصطناعي، وهو أحدث إصدارات الشركة من سلسلة A.

ويدعم كرت RTX A2000 آداء يصل إلى 8 تيرافلوب، كما يضم عدد 3328 من أنوية CUDA، ويأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام في GDDR6، مع ECC، وسرعة 6001Mhz.

كما يتميز كرت الشاشة بإستهلاك للطاقة 70 w، لذا يدعم توفير إستهلاك الطاقة بكفاءة، ويرتكز RTX A2000 على معمارية Nvidia الجديدة Ampere، أيضاً صمم هذا الإصدار لدعم برامج تطبيقات 3D، وأيضاً برامج التصميم مثل Blender و Autodesk 3ds Max.

أيضاً يضم كرت الشاشة الجيل الثاني من أنوية RT، والجيل الثالث من أنوية tensor لتقنية الذكاء الإصطناعي، ودعم PCIe 4.

وتتضمن كرت الشاشة مفتاح واحد، و4 من منافذ DisplayPort 1.4 في الجهة الخلفية، لذا يمكن أن يدعم أنظمة محطات العمل في الإتصال بشاشات متعددة.

يذكر أن Nvidia بدأت في العمل مع الشركات المصنعة لأجهزة الحاسب لدعم الجيل القادم بكرت الشاشة RTX A2000، ومن المقرر أن يتوفر لاحقاً في أجهزة Asus و Dell و HP و Lenovo وغيرها من الشركات.

المصدر

اعلان





