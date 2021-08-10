تكنولوجيا: شاومي تكشف عن روبوت CyberDog الذي تستهدف به المطوريين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الصيني شاومي خلال الحدث الذي أقيم اليوم عن أول روبوت مطور من الشركة بعنوان “CyberDog” وتصميم يحاكي “الكلب”، والذي طور كمصدر مفتوح للمطوريين.

تتوسع العملاق الصيني شاومي في الكثير من القطاعات في السنوات الأخيرة، واليوم إستعرضت الشركة روبوت CyberDog الذي تدخل به العملاق الصيني قطاع جديد في عالم التقنية.

ويضم CyberDog عدد 11 من المستشعرات في الهيكل، والتي تتضمن مستشعرات للمس ومستشعر بالموجات الفوق صوتية، كما يتضمن GPS ليدعم الروبوت للتفاعل في البيئة المحيطة.

وتؤكد شاومي على أن الروبوت يدعم تتبع المستخدم وتخطي العقبات التي تواجهه في الطريق، كما يمكن لروبوت CyberDog إدراك حالة المستخدم وأيضاً تتبع حركة وجوه الأشخاص وتحديد الأفراد في المجموعات.

يذكر أن شاومي لن تقدم الروبوت كمنتج تسويقي للبيع الآن، إلا أن الشركة ستنتج 1000 وحدة للمطوريين لدعم إستكشاف وتطوير المهام والتطبيقات المختلفة للروبوت.

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