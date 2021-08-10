شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يكتشفون سلالة جديدة من النباتات الآكلة للحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف العلماء سلالة جديدة من النباتات الآكلة للحوم، تتكاثر فى المستنقعات بجوار المناطق الحضرية الكبرى فى شمال غربى المحيط الهادئ، وكالة "سبوتنيك".

وأشار العلماء فى دراستهم التى نشرت، أمس الاثنين، فى دورية "Proceedings of the National" العلمية إلى العشبة وتحمل اسم "تريانثا أوكسيدنتاليز"، معروفا سابقا للعلم، لكن ما تم اكتشافه حديثا عنها هو ميولها لأكل اللحوم.

وتم اكتشاف الحقيقة المفزعة عن النبتة أثناء قيام العلماء برحلات ميدانية إلى حديقة "سابرس بروفينشيال"، التى تقع فى شمال فانكوفر، بكولومبيا البريطانية.

وأدرج العلماء نبات "تريانثا أوكسيدنتاليز" بأنه "المثال الـ12 المعروف للتطور المستقل للحيوانات آكلة اللحوم فى النباتات"، إلا أنه أثبت أنه "فريد من نوعه بين النباتات آكلة اللحوم، وغير متوقع بناء على النظرية الدارجة".

وقال قيانشى لين، الذى قاد الدراسة الحديثة عندما كان طالب دكتوراه فى جامعة كولومبيا البريطانية: "نحن جميعا متحمسون للغاية، فمن النادر جدا العثور على أصل جديد للحيوانات آكلة اللحوم".

ويستخدم نبات "تريانثا أوكسيدنتاليز" الحشرات لتلقيح أزهاره ذات المظهر الطبيعى جدا، لكنه يحتوى أيضا على شعر لزج أسفل هذه الزهور مباشرة لمحاصرة الحشرات الصغيرة لقضمها.

وأكد قيانشى لين أن "ما يميز هذا النبات آكل اللحوم بشكل خاص أنه يحبس الحشرات بالقرب من أزهاره الملقحة بالحشرات"، وتابع: "ظاهريا، يبدو هذا كصراع بين اللحوم والتلقيح لأنك لا تريد قتل الحشرات التى تساعدك على التكاثر".

وخلال التجارب الميدانية التى أجريت داخل حديقة "سابريس بروفينشيال"، فى أغسطس 2018 ، قام لين بإلحاق ذباب الفاكهة الميت بالسيقان اللاصقة لنبات "تريانثا أوكسيدنتاليز"، ولكن قبل إطعامه الذباب تم ختم الحشرات بطريقة التمثيل الغذائى بنظائر النيتروجين الثقيلة، التى سمحت للباحثين بتتبع كمية هذه المغذيات الرئيسية التى قد يستهلكها النبات من فريسته من الحشرات.

وكشفت أن النبات تلقى ما يصل إلى 64 % من مدخوله من النيتروجين من لحم الحشرات، مما يميزه على أنه آكل لحوم أصيل، وفقا للنماذج التى طورها الزملاء فى جامعة ويسكونسن-ماديسون الذين شاركوا فى الدراسة الجديدة.