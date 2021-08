شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Parallels 17 الجديد يتيح تشغيل Windows 11 على جهاز Mac الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتى Windows 11 إلى أجهزة Mac حتى تلك التى لا تحتوى على Boot Camp وسيسمح برنامج Parallels Desktop 17 لمستخدمي Mac بتجربة الإصدار التالى من Windows و Microsoft فى نافذة على سطح مكتب Mac الخاص بهم، وتدعم Parallels كلاً من Intel و M1 Macs (على الرغم من وجود ميزة خاصة لأولئك الذين يستخدمون الأجهزة القائمة على Arm ، ويمكن حتى استخدامها لتشغيل معاينة Windows 11 لأولئك الذين لا يستطيعون الانتظار.

ووفقا لموقع "the verege "، إن المصيد بالنسبة لمستخدمى M1 هو نفسه عندما أضاف Parallels لأول مرة دعمًا لأحدث أجهزة Apple ستتمكن فقط من محاكاة أنظمة التشغيل المستندة إلى Arm مما يعنى أنك ستقتصر على Windows on Arm، بينما يبدو من الممكن تثبيت معاينة Windows 11 لأجهزة Arm ، فربما تريد المتابعة بحذر، ولقد كانت محاكاة Windows on Arm's x86 صعبة بعض الشىء، ولا تزال محاكاة تطبيق x64 قيد التقدم وبشكل أساسى، وإذا كنت تتطلع إلى تشغيل إصدار افتراضي من Windows على M1 الخاص بك، فلا يزال يتعين عليك التعامل مع نفس التحذيرات التى قد تأتى مع تشغيل Windows على أى أجهزة Arm أخرى.

بينما يتعين على مستخدمي M1 التعامل مع Windows on Arm ، فإنهم يحصلون أيضا على بعض التحسينات فى الأداء إذا كانوا قادمين من Parallels 16: يقول Parallels أن الإصدار الجديد سيسمح لأجهزة M1 Mac بالحصول على أداء DirectX 11 أفضل بنسبة 28% وما يصل إلى 33 أوقات بدء أسرع فى المائة لنظام التشغيل Windows 10 على أجهزة Arm Insider Preview VM، ويأتى هذا جنبا إلى جنب مع الرسومات ثنائية الأبعاد الأسرع بنسبة تصل إلى 25 % وأداء OpenGL الأسرع بما يصل إلى 6 مرات والذى يقول Parallels إنه سيأتى إلى أجهزة Windows VM على جميع أجهزة Mac المدعومة، Intel وM1 على حد سواء، وسيتمكن مستخدمو M1 أيضًا من استخدام BitLocker و Secure Boot بفضل وحدة TPM الافتراضية.

وهناك تحسينات أخرى تحت الغطاء مع Parallels 17 وعلى سبيل المثال أصبح الآن تطبيقا عالميا، ومما يجعل حياة أقسام تكنولوجيا المعلومات أسهل، كما أنه يحصل على دعم لنظام macOS Monterey - سيتمكن برنامج المحاكاة الافتراضية من العمل عليه أجهزة كمبيوتر macOS 12 وكذلك إنشاء أجهزة افتراضية.