شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسميا.. تويتر يمتثل لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة للهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التزم تويتر بقوانين تكنولوجيا المعلومات الجديدة في الهند، حيث أكدت الحكومة المحكمة دلهي العليا أن الشبكة الاجتماعية قد استوفت الآن جميع متطلبات قواعد مراقبة المحتوى في البلاد حسبما نقل موقع TheNextWeb.

ونصت القواعد الجديدة على أن وسطاء وسائل التواصل الاجتماعي المهمين - المنصات التي تضم أكثر من 5 ملايين مستخدم - يجب عليهم تعيين مسؤول عقد ، ومسؤول امتثال، ومسؤول تظلم مقيم في الهند.

بينما كان لدى الشركة موظف تظلم مؤقت مقره في الهند، لم يكن هناك أي تعيينات دائمة أخرى حتى الشهر الماضي. وفي يوليو الماضى عينت الشبكة الاجتماعية فيناي براكاش كمسؤول تظلم مقيم، بالإضافة إلى ذلك، فقد عينت أيضًا ضابطًا عقيدًا ومسؤول امتثال في الأسبوعين الماضيين.

ومن المرجح أن يتم تكليف الموظفين في هذه المناصب بمعالجة المخاوف العامة التي أثيرت بشأن المحتوى المستضاف على النظام الأساسي ، بالإضافة إلى خطوات مثل حظر المستخدمين أو المحتوى.

وواجه موقع تويتر الكثير من التدقيق لعدم امتثاله لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة خلال الأشهر القليلة الماضية، وفي مرحلة ما، واجه أيضًا خطر فقدان حماية الملاذ الآمن.

بسبب عدم الامتثال هذا قدمت الشرطة آنذاك في عدة ولايات شكاوى ضد المنصة، ورئيس Twitter India ، مانيش ماهيشواري، بزعم إخفاقه في السيطرة على خطاب الكراهية.